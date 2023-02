Nederlandse mariniers leren Oekraïners overleven: 'Ze moeten zich focussen'

Tientallen Nederlandse mariniers stomen sinds januari in het noorden van Engeland Oekraïense rekruten klaar voor het slagveld. "Als ze een kwart onthouden, is het al winst", zegt een marinier tegen ANP.

Tien landen werken samen in de Britse trainingsoperatie die de naam Interflex draagt. Sinds juni vorig jaar hebben al bijna 10.000 Oekraïners de basiscursus gevolgd. Eerst duurde die drie weken, maar dat werd al snel uitgebreid naar vijf. De Britten hopen dit jaar 20.000 mannen en vrouwen op te leiden.

De ongeveer tweehonderd Oekraïners die de mariniers in deze lichting drillen, hebben een gemiddelde leeftijd van 33 jaar, zegt majoor Nikita tegen een bezoekende Nederlandse delegatie met generaal Onno Eichelsheim, de Commandant der Strijdkrachten.

De jongste rekruut is 18, de oudste 61 jaar. Bijna de helft heeft hoger onderwijs genoten. Het zijn vrijwilligers en mannen die gemobiliseerd zijn. Bij vorige lichtingen zaten ook vrouwen. Veelal zijn ze zo uit het burgerbestaan geplukt.

'Ik zag ze zelfs op krukken bij de training'

Ondanks de relatief hoge leeftijd is de uitval laag. "Veel minder dan 5 procent", laat de Britse brigadier Oliver Brown weten. Ze compenseren veel met hun strijdlust en motivatie. "Ik heb ze zelfs op krukken bij de training gezien", zegt majoor Koen die leiding geeft aan de mariniers.

Generaal Eichelsheim ziet ze tijdens de training in de heuvels in de kou de nagebouwde loopgraven bestormen. Hoe zorg je dat een granaat ook in de loopgraaf komt? Eichelsheim: "Het lijken simpele dingen, maar het is wel waar het om gaat."

De training bestaat uit veel herhaling, aldus marinier Ata. "Ze moeten gefocust zijn. Dat komt met de tijd." Korporaal Clemens ziet een snel stijgende lijn bij de Oekraïners. Hij geeft les aan een groepje van zestien man. "Ze willen heel graag leren."

'De Oekraïners moeten gefocust zijn'. Foto: ANP

Oekraïners leren van alles een beetje

Wat missen de mariniers? "Tijd hebben we tekort", oordeelt kapitein Justin. "Vijf weken is niet genoeg", vindt ook korporaal Clemens. "Maar het is nooit genoeg." De mariniers leren ze van alles een beetje. Voor vechten in de bebouwde omgeving is drie dagen gereserveerd.

Naast vechten leren de Oekraïners volgens majoor Koen vooral ook hoe ze moeten overleven. Zaken als hoe overleef je in het veld, wat moet je doen onder artillerievuur, hoe moet je een goed schuttersputje maken. Bij de medische training leren ze vooral wonden te behandelen die ze nu veel zien aan het front in Oekraïne.

De 35-jarige Yevhen uit de provincie Mykolayev is tevreden dat de training "heel realistisch" is. "Het is geen spelletje" en het is "zeer intensief". Hij heeft zich vrijwillig gemeld voor het leger. Na 35 dagen cursus gaan ze terug naar Oekraïne en worden daar nog wat bijgeschoold. Daarna wacht voor velen al snel het front.

Steeds meer rekruten nodig in uitputtingsoorlog

Oekraïne heeft militairen nodig want het wordt steeds meer een uitputtingsoorlog. Dagelijks sneuvelen aan beide kanten veel militairen. Dat houden de Russen langer vol. Eichelsheim sluit niet uit dat er meer Oekraïners getraind moeten worden. "Dat is wel iets waar we ons op moeten voorbereiden."

In totaal zijn de 65 mariniers tot ergens in april aan de slag in Noord-Engeland. Eenheden van de Landmacht nemen het dan over. Binnenkort beginnen ongeveer eenzelfde aantal Nederlandse mariniers elders in Engeland een andere training, speciaal voor Oekraïense mariniers.

Bijna een jaar geleden vielen de Russen het buurland binnen. Na aanvankelijke successen, moesten ze zich deels terugtrekken en nam Oekraïne het initiatief over. Momenteel ligt het front vrijwel vast. "Voorlopig zie ik geen verandering in het gevechtsveld, ook al komt er een grote aanval van de Russen waarschijnlijk", zegt Eichelsheim.