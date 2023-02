Overzicht Rusland intensiveert aanvallen: opmaat tot groot, nieuw offensief

Regelmatig geeft NU.nl je een overzicht van de situatie in Oekraïne. Met deze keer: Rusland voert zijn aanvallen op. In Oost-Oekraïne wordt geprobeerd verdedigingslinies te doorbreken en het Oekraïense energienetwerk is opnieuw het doelwit van grote luchtaanvallen. Experts twijfelen of dit een opmaat tot een groot, nieuw Russisch offensief is, of dat dat al is begonnen.

Vrijdagochtend werden in de buurt van Kharkiv, Zaporizhzhia, Dnipro en Vinnytsia explosies waargenomen. Eén raket zou op 35 kilometer afstand langs het Roemeense luchtruim zijn gescheerd.

Ook de Oekraïense hoofdstad Kyiv werd onder vuur genomen, maar volgens burgemeester Vitali Klitschko zijn alle tien raketten uit de lucht geschoten voor er schade kon ontstaan. In Kharkiv zijn tien inslagen geregistreerd en in Zaporizhzhia zeventien. Die laatste regio, waar de grootste kerncentrale van Europa staat, spreekt van "het grootste aantal raketinslagen sinds het begin van de invasie".

Volgens de Oekraïense minister van Energie zijn in zes provincies de energiefaciliteiten geraakt. Dat gebeurde ook in Dnipro. Vrijwel alle raketaanvallen werden daar onschadelijk gemaakt - op één raket na, met ernstige schade en één gewonde tot gevolg.

Oekraïne blijft waakzaam voor 'jubileumoffensief'

Westerse militaire analisten zijn verdeeld over de vraag of er een nieuw Russisch offensief aan zit te komen, of dat dat al begonnen is. Volgens meerdere analisten is dat laatste het geval. Zij wijzen op de tienduizenden recent gemobiliseerde troepen die naar het front zijn gestuurd en op de geleidelijke opmars van het Russische leger.

Oekraïne verwacht dat 'de tweede invasie' op 24 februari begint. Dan is het een jaar geleden dat Rusland het buurland binnenviel.

Volgens Oekraïense inlichtingendiensten heeft Rusland een half miljoen soldaten gemobiliseerd. De Russische Wagner Group meldde deze week dat ze geen nieuwe strijders meer rekruteert in gevangenissen. Die bewering wordt door de Britse krant The Guardian in twijfel getrokken. De gevangenen zou gratie verleend worden als ze zes maanden voor het huurlingenleger zouden vechten. Mogelijk werden tienduizenden van hen gedwongen.

De Oekraïense legerleiding bereidt zich voor op een nieuw, grootschalig offensief van Rusland. Foto: AFP

Ook op de grond verergeren gevechten

In de buurt van de Oost-Oekraïense stad Kreminna proberen Russen de Oekraïense verdedigingslinies te doorbreken. Die stad is al in handen van Rusland, maar een doorbraak brengt de Russen dichter bij de veel grotere stad Kramatorsk.

Die stad behoort samen met Sloviansk tot de laatste overgebleven bolwerken van Oekraïne in de provincie Donetsk. De Russen proberen al maandenlang dichter bij de twee steden te komen, omdat Rusland Donetsk illegaal heeft geannexeerd. Dat betekent dat de Russische president Vladimir Poetin het onterecht als Russisch grondgebied beschouwt.

Gouverneur Serhiy Haidai ziet dat het Oekraïense leger standhoudt, maar hulp nodig heeft. "Er is een aanzienlijke toename van het aantal aanvallen en beschietingen", zegt de regiobestuurder. Vervolgens zeiden Europese regeringsleiders dat ze willen kijken hoe ze munitievoorraden van Oekraïne sneller kunnen aanvullen.

Ook Oekraïne erkent dat de gevechten verergeren. Zo beweert het Oekraïense leger dat in de afgelopen week op één dag ruim duizend Russen werden gedood. Dat zou voor de Russen het dodelijkste etmaal sinds de start van de invasie zijn geweest. Oekraïne zegt verder al zo'n 135.000 Russische militairen te hebben gedood. Die beweringen zijn niet te verifiëren.

Het Britse ministerie van Defensie vermoedt dat het Kremlin zo snel mogelijk Donetsk onder controle wil krijgen. "Maar het is onwaarschijnlijk dat dit op korte termijn lukt. Het ontbreekt Rusland aan munitie, materieel en ervaren mankracht om in de komende weken een succesvol offensief uit te kunnen voeren", zeggen de Britten.

Oekraïne moet wachten op tanks, maar krijgt extra hulp

Aan de andere kant beschikt Oekraïne nog niet over de gewenste en al toegezegde tanks. Het leger wordt momenteel getraind in het gebruik van onder meer Duitse Leopard-tanks en Britse Challenger-tanks.

Wel kan het land steeds meer militaire steun tegemoetzien. Zo koopt Nederland samen met Duitsland en Denemarken honderd Leopard 1A5-gevechtstanks voor Oekraïne. Dat is een gemoderniseerde versie van de 1A1 en de voorganger van de Leopard 2, een van de beste tanks uit de Europese stal. Volgens de Duitsers worden tot de zomer nog 20 tot 25 tanks geleverd.

Nederland heeft al voor meer dan 1 miljard euro aan militair materieel aan Oekraïne gegeven. Vorig jaar kocht het kabinet samen met de Verenigde Staten en Tsjechië negentig gemoderniseerde Russische T-72-tanks voor Oekraïne. Ook twijfelt het kabinet nog over een extra donatie van Leopard 2-tanks, die het ook van Duitsland zou moeten kopen.

Rusland moet verliezen slikken

Aan Russische zijde zijn juist veel tanks verloren gegaan. Volgens de Nederlandse onderzoekswebsite Oryx gaat het mogelijk om de helft van alle tanks die zijn ingezet. De website baseert zich op publiek toegankelijke bronnen die materiële verliezen van beide partijen bijhouden. Het totale verlies van de Russen komt dan neer op zo'n 1.688 tanks, terwijl Rusland zeker 3.000 tanks inzette. Rusland heeft nog zo'n 8.000 tot 10.000 tanks achter de hand.

Oekraïne krijgt ondertussen nieuwe wapens toegespeeld om aanvallen te weerstaan. Zo schenkt de VS nieuwe langeafstandswapens: de Ground Launched Small Diameter Bombs (GLSDB). Die kunnen doelen tot op 150 kilometer afstand raken, twee keer zo ver als het bereik van de HIMARS-raketten waarover Oekraïne nu beschikt.

Russische steden liggen in het bereik van de nieuwe wapens. De Amerikanen waren daarom huiverig om ze te leveren. Oekraïne belooft dat de wapens niet worden ingezet om Russisch grondgebied aan te vallen.

Op gevechtsvliegtuigen hoeft Oekraïne voorlopig niet te rekenen. Volgens de Duitse regering is dat nu "niet aan de orde", een boodschap die premier Mark Rutte eerder al bracht. En Polen wil dat de NAVO die beslissing als één partij neemt, maar gezien de terughoudendheid om het conflict te laten escaleren is dat voorlopig niet aan de orde.