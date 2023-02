Rusland voert aanvallen in Oost-Oekraïne op en wil verdedigingslinies doorbreken

Russische troepen hebben de aanvallen in Oost-Oekraïne aanzienlijk opgevoerd. Volgens de Oekraïense gouverneur in Luhansk proberen de Russen onder meer door de Oekraïense verdedigingslinies bij Kreminna te breken. Die stad is al in handen van Rusland, maar een doorbraak brengt de Russen dichter bij de veel grotere stad Kramatorsk.

Kreminna ligt op zo'n 70 kilometer afstand van Kramatorsk. Die stad geldt samen met Sloviansk als de laatste overgebleven bolwerken van Oekraïne in de provincie Donetsk. De Russen proberen al maandenlang dichter bij de twee steden te komen.

Donetsk is een van de vier provincies die door Rusland illegaal zijn geannexeerd. Dat betekent dat de Russische president Vladimir Poetin het onterecht als Russisch grondgebied beschouwt. De Russen hebben de regio geen moment volledig in handen gehad. Bovendien wordt de annexatie internationaal vrijwel niet erkend.

Volgens gouverneur Serhiy Haidai houdt het Oekraïense leger stand, maar heeft het meer wapens, zwaar materieel en artilleriemunitie nodig. "Ik kan bevestigen dat er een aanzienlijke toename van het aantal aanvallen en beschietingen is", zei de regiobestuurder op de Oekraïense televisie. "Tot nu toe hebben die geen significant succes gehad." Met meer munitie en wapens is volgens hem een tegenoffensief mogelijk.

Militaire experts rekenen op nieuw, groot Russisch offensief

Militaire experts waarschuwen al ruim een maand voor een groot, nieuw Russisch offensief in de regio's Luhansk en Donetsk. Daarmee zou het Kremlin de twee provincies eindelijk volledig onder controle willen krijgen.