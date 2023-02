Nederland koopt zeker honderd Leopard 1-tanks voor Oekraïne

Nederland koopt samen met Duitsland en Denemarken zeker honderd Leopard 1A5-gevechtstanks voor Oekraïne. Die moeten het land gaan helpen in de strijd tegen Rusland.

"De oorlog in Oekraïne bevindt zich in een cruciale fase. Ik verwacht dat de gevechtshandelingen in de komende maanden intensiever worden. Rusland blijft doorgaan met mobilisatie en er zijn tekenen dat Rusland een nieuw offensief voorbereidt", zegt Ollongren. "Daarom is het leveren van gevechtstanks van belang."