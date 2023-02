Oekraïense president Zelensky is donderdag in Brussel en spreekt parlement toe

De Oekraïense president Volodymyr Zelensky is donderdag in Brussel. Hij gaat bij een speciale zitting het Europees Parlement toespreken, melden bronnen aan het ANP.

Na de toespraak zal hij direct het parlementsgebouw verlaten. Het is niet duidelijk of Zelensky zich later op de dag nog voegt bij een EU-top met de 27 regeringsleiders. Dat plan is om veiligheidsredenen nog niet bevestigd.

De EU probeert Zelensky al een tijd over te halen om naar Brussel te komen. Hij sprak de EU-leiders al weleens per videoverbinding. Zelensky heeft sinds de Russische inval in Oekraïne op 24 februari 2022 één keer zijn land verlaten. In december bracht hij een bezoek aan Washington.

Zelensky zal de EU-landen zeer waarschijnlijk bedanken voor de toegezegde tankleveringen. Tegelijkertijd zal hij oproepen tot meer steun. De EU-landen overleggen daar donderdag over.

Duitsland en de Europese bondgenoten willen twee volledige tankbataljons van Leopard 2-tanks aan Oekraïne leveren. Dat zijn in totaal zo'n negentig tanks. Landen drongen langere tijd bij Duitsland aan om toestemming voor de levering van tanks. In januari gaf het land groen licht. Die toestemming was nodig, omdat de voertuigen in Duitsland worden gemaakt.