Overzicht Odesa zonder stroom, uitwisseling van tientallen gevangenen

Regelmatig geeft NU.nl je een overzicht van de situatie in Oekraïne. Met deze keer: Rusland en Oekraïne hebben tientallen krijgsgevangenen uitgewisseld. Daarnaast zit de Zuid-Oekraïense havenstad Odesa zonder stroom vanwege "grote problemen" met het elektriciteitsnet.

Beide landen kwamen zaterdag overeen om krijgsgevangenen te ruilen. Daardoor mogen 116 Oekraïners naar hun thuisland terugkeren. Hetzelfde geldt voor 63 Russen.

De Oekraïense krijgsgevangenen vielen in Russische handen bij de verdediging van het zwaar bevochten Mariupol, in het zuidoosten van het land. Ook zitten er Oekraïners bij die meevochten in de strijd om Kherson en Bakhmut.

Het Russische ministerie van Defensie zegt dat onder de vrijgelaten Russen zich mensen uit een "gevoelige categorie" bevinden, zonder dit verder toe te lichten. Hun vrijlating kwam tot stand na bemiddeling van de Verenigde Arabische Emiraten (VAE).

Naast de krijgsgevangenen kreeg Oekraïne de lichamen terug van twee Britse hulpverleners. Zij kwamen in januari om het leven toen ze in de oostelijke regio Donetsk hielpen bij de evacuatie van burgers.

0:36 Afspelen knop Tientallen krijgsgevangenen uit Rusland en Oekraïne vrijgelaten

Odesa zonder stroom vanwege elektriciteitsproblemen

Havenstad Odesa zit sinds zaterdag zonder stroom als gevolg van "grote problemen" met het elektriciteitsnet, zo meldt de Oekraïense premier Denys Shmyhal. "De situatie is lastig en de omvang van het incident is significant", lichtte hij toe. "Het is niet mogelijk om op korte termijn de elektriciteitstoevoer te herstellen, met name voor de kritische infrastructuur."

Volgens Shmyhal is het elektriciteitsstation in Odesa eerder meerdere keren bestookt met Russische raketten, waardoor het station flinke schade opliep. Of dat de reden is van de problemen op zaterdag is niet geheel duidelijk.

Wat wel duidelijk is, is dat de storing voor grote problemen voor de regio kan zorgen. In de havenstad aan de Zwarte Zee is het momenteel 2 graden. De verwachting is dat de temperatuur in de komende week zakt tot onder het vriespunt.

Shmyhal meldt dat er hard gewerkt wordt aan een oplossing. De prioriteit ligt bij het herstellen van de elektriciteit voor kritische infrastructuur en voor de mensen die stroom nodig hebben om hun huis te verwarmen.

Westen levert raketten en luchtverdedigingssystemen

Intussen blijven Westerse landen zich inspannen om wapens en defensiematerieel aan Oekraïne te leveren. De Verenigde Staten beloofden vrijdagavond raketten aan Oekraïne te leveren met een groter bereik dan de raketten die tot nu toe zijn gestuurd.

Het gaat om zogeheten Ground-Launched Small Diameter Bombs (GLSDB), die doelen op 150 kilometer kunnen raken. Dat is bijna twee keer zoveel als de Himars-raketten die tot nu toe werden gestuurd.

Verder zeiden Frankrijk en Italië gisteravond toe om in het voorjaar gezamenlijk een luchtverdedigingssysteem aan Oekraïne leveren. Het zogenoemde Mamba-systeem kan tientallen doelen volgen en er tien tegelijk onderscheppen. Het is het enige systeem van Europese makelij dat ballistische raketten uit de lucht kan halen. De Oekraïense minister van Defensie had specifiek om dit mobiele luchtdoelraketsysteem gevraagd.

Frankrijk had eerder deze week al aangekondigd nog eens twaalf Caesar-houwitsers en een radar voor luchtbewaking naar Oekraïne te sturen. Parijs heeft vooralsnog geen moderne Leclerc-gevechtstanks toegezegd.