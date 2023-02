Oekraïne krijgt raketten van VS die twee keer zo ver komen als Himars-raket

De Verenigde Staten gaan raketten aan Oekraïne leveren met een groter bereik dan de raketten die tot nu toe zijn gestuurd. De nieuwe langeafstandswapens, de Ground Launched Small Diameter Bombs (GLSDB), kunnen doelen raken tot op 150 kilometer. Dat is bijna dubbel het bereik van de eerder gestuurde Himars-raketten.

De Oekraïense president Volodymyr Zelensky vroeg vrijdag op een EU-top in Kyiv nogmaals om langeafstandswapens. Die zou het leger nodig hebben voor de verdediging van Bakhmut, dat de Russen proberen te omsingelen. Voor de president is het verlies van de belegerde stad in het Donetsbekken geen optie. "Niemand zal Bakhmut weggeven. We zien de stad als ons fort."