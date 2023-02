Zelensky voert druk op Europese leiders op voor meer hulp en EU-lidmaatschap

Delen via E-mail

De Oekraïense president Volodymyr Zelensky vindt dat zijn land het verdient om nog dit jaar te praten over toetreding tot de Europese Unie. Ook roept hij het Westen op Rusland nieuwe sancties op te leggen en Oekraïne wapens te blijven leveren.

Volgens Zelensky neemt het effect van de westerse sancties af, doordat Rusland zich er beter op instelt. Hij vroeg om meer sancties én wapens om de oorlog in zijn land zo snel mogelijk te beëindigen. "Hoe sneller we dit voor elkaar krijgen, hoe sneller we de Russische agressie kunnen verslaan."