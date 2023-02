EU richt centrum op om Russische oorlogsmisdaden in Oekraïne te onderzoeken

De Europese Unie richt een internationaal centrum op om oorlogsmisdaden in Oekraïne te onderzoeken en de plegers te vervolgen. Het centrum komt in Den Haag.

Onderzoekers van zowel Human Rights Watch als Amnesty International hebben eerder vastgesteld dat Russische militairen stelselmatig oorlogsmisdaden hebben gepleegd in Oekraïne. Beide organisaties hebben daar met burgers en getuigen over gesproken. De twee mensenrechtenorganisaties beschuldigen Rusland van aanvallen op burgers, martelingen en moorden.

De komst van een speciaal Ruslandtribunaal (vergelijkbaar met het Joegoslaviëtribunaal) is onwaarschijnlijk vanwege het vetorecht dat Rusland in de Verenigde Naties heeft. De Oekraïense president Volodymyr Zelensky vraagt al maanden om een speciaal tribunaal voor oorlogsmisdaden tegen Rusland.

In de gemeente Den Haag wordt positief gereageerd op de komst van het centrum. "We zijn vereerd hen als internationale stad van Vrede en Recht te kunnen verwelkomen", stelt wethouder Marielle Vavier (GroenLinks). De internationale hoven vallen onder haar takenpakket.

Voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen is met een zware delegatie van Eurocommissarissen neergestreken in Kyiv voor overleg over onder meer de beoogde toetreding van Oekraïne tot de EU. "We zijn hier samen om te laten zien dat de EU Oekraïne standvastig blijft steunen en om onze steun en samenwerking verder te verdiepen", zei ze.