Delen via E-mail

Delen via LinkedIn

Delen via Twitter

Delen via Facebook

Delen via WhatsApp

Regelmatig geeft NU.nl je een overzicht van de situatie in Oekraïne. Met deze keer: Er wordt nog altijd hevig gevochten in het oosten van Oekraïne. En Kyiv verwacht een nog grotere Russische aanval rond 24 februari, wanneer de oorlog precies een jaar duurt.

Reznikov vertelde verder dat Oekraïne de hoop op gevechtsvliegtuigen nog niet heeft opgegeven. De VS zei deze week daar niet aan te willen, en ook Europese landen twijfelen hevig. "Het is een nee voor vandaag, niet voor morgen", aldus de defensieminister.

Het oosten van Oekraïne blijft het strijdtoneel voor hevige gevechten. Volgens plaatsvervangend defensieminister Hanna Malyar proberen de Russen de stad Lyman in te nemen. Die ligt op de route naar belangrijke steden als Slovyansk, Kramatorsk en Izium.

Oekraïense soldaten graven een loopgraaf in de buurt van Bakhmut.

De VS zou Oekraïne onder meer de beschikking geven over de zogenoemde Ground-Launched Small Diameter Bomb. Die heeft een bereik van 150 kilometer. Daarmee kan Oekraïne tot ver in Rusland toeslaan.