Human Rights Watch: 'Oekraïne gebruikte net als Russen verboden landmijnen'

Het Oekraïense leger zou de mijnen met raketten op grote schaal hebben verspreid rondom de oostelijke stad Izium. Dat gebeurde volgens HRW toen de stad nog bezet was door Russische troepen. De Russen hadden de stad tussen april en september 2022 in handen.

De mensenrechtenorganisatie zegt tussen 19 september en 9 oktober onderzoek te hebben gedaan in Izium. HRW sprak naar eigen zeggen met meer dan honderd mensen, onder wie slachtoffers van mijnen, militairen die de mijnen zeggen te hebben geplaatst, eerstehulpverleners en dokters.

In negen gebieden rondom Izium legden waarnemers van HRW het gebruik van de mijnen vast. De organisatie zegt van elf burgers zeker te weten dat zij door de mijnen gedood zijn. Hulpverleners zeggen in het rapport dat zij bijna vijftig gewonde burgers, onder wie zeker vijf kinderen, hebben behandeld. Het gaat daarbij om mensen die tijdens of na de Russische bezetting van Izium op een van de mijnen waren gestapt.