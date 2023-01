Overzicht 'Grote wraakactie' door Russen, Oekraïne krijgt geen F-16's van VS

Regelmatig geeft NU.nl je een overzicht van de situatie in Oekraïne. Met deze keer: Rusland claimt opnieuw terreinwinst in het oosten van Oekraïne en is volgens president Volodymyr Zelensky bezig met een "grote wraakactie". De VS wil ondertussen nog geen gevechtsvliegtuigen leveren.

Leider Denis Pushilin van de door Rusland illegaal geannexeerde provincie Donetsk zei dat Russische troepen onder meer in Vuhledar terreinwinst boekten. Dat is een inmiddels kapotgeschoten mijnstad in het oosten, waar Oekraïense strijdkrachten zich verschanst hebben.

Oekraïne bevestigde de aanvallen van de Russen, maar beweert die bij Vuhledar en Blahodatne - in de buurt van Bakhmut - afgeslagen te hebben. In Bakhmut, Avdiivka en andere delen van Oost-Oekraïne moesten de Oekraïense strijdkrachten terrein prijsgeven.

Oekraïne zei verder dat Rusland maandag verschillende luchtaanvallen en zeker drie raketaanvallen heeft uitgevoerd. Onder meer de noordoostelijke stad Kharkiv was het doelwit.

De militaire offensieven van de Russen zijn volgens Zelensky wraak voor de succesvolle Oekraïense tegenaanvallen van de afgelopen maanden.

VS gaat Oekraïne geen F-16-straaljagers geven

De Verenigde Staten gaan Oekraïne geen F-16-straaljagers leveren. De Amerikaanse president Joe Biden bevestigde dat desgevraagd tijdens een ontmoeting met journalisten. Eerder besloten de Amerikanen wel om zware tanks naar Oekraïne te sturen.

Kyiv vraagt al langer om dergelijke toestellen om de Russische luchtaanvallen tegen te gaan. Frankrijk sloot maandag het leveren van gevechtsvliegtuigen niet uit. Ook Polen zou bereid zijn F-16's te sturen.

Nederland vindt het sturen van gevechtsvliegtuigen geen taboe, zei premier Mark Rutte, die maandag de Franse president Emmanuel Macron ontving. Rutte benadrukte wel dat het sturen van straaljagers een grote stap zou zijn. Volgens de premier heeft Oekraïne Nederland nog niet verzocht om F-16's te leveren.

Rutte en Macron bespraken onder meer de hulp die Nederland en Frankrijk aan Oekraïne bieden. Foto: AFP

Russisch bedrijf looft premie uit voor vernietiging Westerse tanks

Het Russische energiebedrijf Fores looft een geldbedrag uit voor het vernietigen of veroveren van westerse tanks. De eerste Russische soldaat die dat lukt, krijgt 5 miljoen roebel (ruim 66.000 euro), belooft het bedrijf. Voor alle volgende aanvallen bedraagt de bonus 500.000 roebel (ruim 6.600 euro).

Het bedrijf zegt ook een premie van 15 miljoen roebel (bijna 200.000 euro) uit te loven voor de vernietiging van westerse gevechtsvliegtuigen, mochten die ooit aan Oekraïne worden geleverd.

De Verenigde Staten, Duitsland en andere Europese landen sturen de komende maanden tientallen geavanceerde gevechtstanks naar Oekraïne. Het kan nog weken en zelfs maanden duren voordat de tanks aan de frontlinie zullen verschijnen.

Met de M1 Abrams-tanks haalt Oekraïne ook logistieke problemen binnen

Polen verdubbelt defensiebudget

De Poolse premier Mateusz Morawiecki kondigde aan dat zijn land dit jaar 4 procent van het nationaal inkomen gaat investeren in defensie. Dat komt neer op zo'n 25 miljard euro, een verdubbeling ten opzichte van vorig jaar.

Volgens Morawiecki kan Polen niet anders dan zich sneller bewapenen, vanwege de Russische dreiging en Russische inval in Oekraïne.

Polen gaat ook de strijdmacht vergroten. Momenteel telt het leger 164.000 mannen en vrouwen. Dat gaat de komende tijd naar 250.000.

Deense premier in Oekraïne

De Deense premier Mette Frederiksen is de volgende westerse leider die een bezoek brengt aan Oekraïne. Samen met president Zelensky bezocht ze Mykolaiv. De zuidelijke havenstad wordt al maanden door de Russen beschoten.

Frederiksen en Zelensky bezochten onder meer een ziekenhuis om met gewonde soldaten te praten.