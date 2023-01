Overzicht Oekraïne lijkt grip op Bakhmut te verliezen | Rusland: 14 doden bij aanval op ziekenhuis

Regelmatig geeft NU.nl je een overzicht van de situatie in Oekraïne. Met deze keer: Oekraïne lijkt de slag om Bakhmut te verliezen. Rusland ziet veel strategische waarde in de stad in de oostelijke regio Donetsk en veroverde onlangs al het nabijgelegen Soledar. Verder wijst Rusland naar Oekraïne na een aanval op een Russisch ziekenhuis waarbij veertien doden vielen en tientallen mensen gewond raakten.

Volgens Moskou zouden HIMARS-raketten van Amerikaanse productie zaterdag het districtsziekenhuis van Novoaidar in de regio Luhansk hebben getroffen. Slachtoffers zijn patiënten, dokters en verpleegkundigen. Naast veertien doden zijn er tot nu toe 24 gewonden gemeld.

"Een doelbewuste raketaanval op een faciliteit waarvan bekend is dat er burgers medische verzorging krijgen, is zonder twijfel een ernstige oorlogsmisdaad door het regime in Kyiv", zegt het Russische ministerie van Defensie.

Oekraïne lijkt controle over Bakhmut te verliezen

Oekraïne lijkt de controle te verliezen over de Oost-Oekraïense stad Bakhmut. Volgens militaire bronnen voeren de Russische troepen de aanvallen op en focussen ze zich na de verovering van buurplaats Soledar volledig op Bakhmut.

Rusland voerde zaterdag aanvallen uit op liefst veertig nederzettingen in de buurt van Bakhmut. Steeds meer Oekraïense troepen trekken zich terug. "De Russen vernietigen alle mogelijke plekken om dekking te zoeken en bovendien hebben de Oekraïners niet genoeg wapens om aanvallen af te slaan", meldt een bron aan The Guardian.

Oekraïense troepen hebben steeds meer moeite om de controle te behouden over de oostelijke stad Bakhmut. Foto: AFP

Nieuwe golf van aanvallen op weg naar 'jubileum'

Volgens Oleksiy Danilov, de baas van de Oekraïense Nationale Veiligheidsraad, is Rusland bezig om de aanvallen op te schroeven. De nieuwe golf van aanvallen moet ervoor zorgen dat veel steden in handen van Rusland komen.

Moskou denkt daarbij aan symboliek, want de Russische troepen zouden opdracht hebben gekregen om over de grens te kijken van de oostelijke regio´s Donetsk en Luhansk. Rusland hoopt zo voor het 'jubileum' van 24 februari, de datum waarop Russische troepen vorig jaar Oekraïne binnenvielen, zoveel mogelijk van Oekraïne te hebben veroverd.

0:42 Afspelen knop Russische luchtaanvallen veroorzaken puinhoop in Oekraïens dorp

Burgerdoden blijven oplopen door Russische raketten

Ook werden zaterdag verspreid over Oekraïne weer veel Russische raketaanvallen gemeld. Zo vielen er drie doden en raakten veertien mensen gewond toen een raket appartementsgebouwen en een hotel raakte in het oostelijke Kostiantynivka.

Vrijdag werden in totaal tien Oekraïense burgerdoden en tientallen gewonden gemeld. Toen ging het om dorpen in het oosten en zuiden. Zo kwamen zes burgers om het leven in Donetsk, twee in Kherson en twee in Kharkhiv. Een dag eerder was het ook al raak bij een droneaanval dieper in het binnenland, waar Oekraïne nog de volledige controle heeft. Zeker elf Oekraïners kwamen daar om het leven.

De Oekraïense president Volodymyr Zelensky heeft de situatie aan de frontlinie beschreven als "extreem acuut". "De bezetter valt niet alleen onze militaire posities aan, maar vernietigt ook bewust steden en dorpen daaromheen."

Een dorpeling staat ontredderd bij zijn verwoeste auto door de Russische raketaanval in Kostiantynivka. Foto: Reuters

Trump: Ik zal oorlog in Oekraïne snel stoppen

De voormalige Amerikaanse president Donald Trump heeft de "snel escalerende oorlog in Oekraïne een tragische verspilling van mensenlevens" genoemd en zei dat hij "de gruwelijke oorlog in 24 uur van onderhandelen" zou kunnen beëindigen als hij president was. Deze oorlog was volgens hem helemaal nooit uitgebroken als hij staatshoofd van de Verenigde Staten was geweest.

Trump heeft er pas nog bij de huidige Amerikaanse president Joe Biden op aangedrongen "deze krankzinnige oorlog te stoppen en niet te verhevigen door tanks aan Oekraïne te leveren". Volgens Trump dreigt een kernoorlog als de oorlog in Oekraïne verder escaleert: "Eerst komen de tanks, dan komen de kernwapens." Washington heeft net besloten Oekraïne ruim dertig Abrams M1-tanks te sturen.

1:32 Afspelen knop Dit maakt de Leopard 2-tank speciaal en deze landen hebben ze

Man die bombrieven in Spanje verstuurde wilde geen steun aan Oekraïne

Een man die twee maanden terug een reeks bombrieven verstuurde naar ministeries en ambassades in Spanje wilde met zijn acties de Spaanse regering onder druk zetten om de steun aan Oekraïne te beëindigen. De onderzoeksrechter noemt dat als het motief van de 74-jarige man, die deze week werd opgepakt.

De verdachte wordt mogelijk vervolgd voor zwaar terrorisme. Hij blijft in voorlopige hechtenis zitten, omdat hij anders wellicht naar Rusland zou kunnen vluchten.

De rechter wijst op het gebruik van Russische berichtenapps en versleutelde mails als aanwijzingen voor dat vluchtrisico. Er zijn geen aanwijzingen dat de man heeft samengewerkt met anderen of dat hij deel uitmaakt van een terroristische organisatie.

'Rusland schendt rechten van kinderen'

Rusland schendt de "fundamentele principes van kinderbescherming" in oorlogstijd door Oekraïense kinderen Russische paspoorten te geven en ze voor adoptie af te staan, zegt VN-vluchtelingenchef Filippo Grandi. "Dit is iets wat in Rusland plaatsvindt en niet mag gebeuren."

Kyiv beschuldigt Moskou ervan Oekraïense burgers naar Rusland te deporteren. Volgens Amerikaanse cijfers gaat het om mogelijk tot wel 1,6 miljoen personen, inclusief 260.000 kinderen. Rusland verwijst alle beschuldigingen naar de prullenbak.

Een Oekraïense soldaat in een innige omhelzing met zijn partner. Foto: AFP

