Elf doden en meerdere gewonden bij luchtaanvallen verspreid door Oekraïne

Bij Russische luchtaanvallen in Oekraïne op donderdag zijn meerdere doden en gewonden gevallen. Volgens Oekraïense hulpdiensten gaat het om elf doden en ook zeker elf gewonden.

De aanvallen door Rusland vonden in de vroege ochtend plaats. Ze waren voornamelijk op energie-installaties gericht. In totaal werden elf regio's getroffen. De aanvallen zijn volgens Kyiv grotendeels afgeweerd.

Oekraïners in meerdere steden kregen het advies dekking te zoeken in schuilplaatsen terwijl luchtafweereenheden inkomende raketten neerschoten. De Oekraïense luchtverdediging haalde 47 van de 55 raketten neer, zegt topgeneraal Valeri Zaloezjny op Telegram.

In het hele land ging het luchtalarm af terwijl mensen op weg waren naar hun werk. Alleen al boven Kyiv werden vijftien drones onderschept, aldus het stadsbestuur. Dat meldde dat het Russische leger in totaal 24 drones op doelen in Oekraïne had afgestuurd. Getuigen maakten melding van luide explosies in Kyiv.