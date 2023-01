Deze landen leveren waarschijnlijk tanks aan Oekraïne (en dit doet Nederland)

Duitsland kondigde woensdag aan dat het met Europese bondgenoten zeker twee volledige bataljons van bijna negentig Leopard 2-tanks aan Oekraïne wil geven. De Leopard 2 is een van de zwaarste en dodelijkste tanks die in Europa worden gemaakt. Veel landen hebben sindsdien ook tankleveringen toegezegd. Dit is er tot dusver bekend.

Duitsland: Allereerst onze oosterburen zelf. Het land van bondskanselier Olaf Scholz wil zo snel mogelijk 14 Leopard 2A6-tanks aan Oekraïne overhandigen. Die variant is ruim 60 ton zwaar en een van de modernste versies van de Leopard.

De Duitsers leveren ook ammunitie, trainen Oekraïners om de voertuigen te gebruiken en bieden aan om de voertuigen te helpen onderhouden.

Hoeveel Leopard 2-tanks zijn eigenlijk in omloop? Volgens persbureau AP zijn er in Europa én Canada ruim 2.000 Leopard 2-tanks. In heel de wereld zouden er zo'n 3.500 zijn.

Nederland: Nederland denkt er serieus over na om 18 Leopard 2-tanks aan Kyiv te schenken. Ons land leaset momenteel namelijk 18 stuk van Duitsland. Premier Mark Rutte overweegt om die tanks aan te schaffen en direct naar Oekraïne te sturen.

Nederland behoort tot de landen die het meeste militair materieel aan Kyiv leveren. Eerder zegde het samen met bondgenoten een Patriot-luchtafweersysteem en tientallen T-72-tanks toe. De militaire steun loopt in de honderden miljoenen euro's en dit jaar is opnieuw 2,5 miljard euro gereserveerd voor Oekraïne.

Polen: Polen was het eerste land dat aankondigde dat het zware tanks naar Oekraïne ging sturen. Nog voordat Duitsland aankondigde dat hier toestemming voor werd gegeven, wilde de Poolse regering 14 stuks leveren. "We zullen niet toekijken hoe Oekraïne doodbloedt", zei premier Mateusz Morawiecki. Het land heeft er in totaal zo'n 250.

Finland: Finland kocht in 2014 nog ruim 100 Leopard 2-tanks van Nederland. Nu gaat het een "bescheiden aantal" aan Oekraïne geven. De Finse regering heeft nog niet gezegd om hoeveel tanks het gaat. "We kunnen geen al te grote levering doen, omdat we nog geen lid zijn van de NAVO en dus onze eigen verdediging op orde moeten houden."

Portugal: Volgens Portugese media wil het land 4 van zijn 37 Leopard 2-tanks aan Oekraïne overhandigen. Het lijkt onwaarschijnlijk dat daar op korte termijn meer tanks bij komen: van de 37 tanks zijn er namelijk maar 12 gevechtsklaar.

Spanje: Spanje heeft liefst 108 Leopard 2A4-tanks, waarvan de helft gevechtsklaar is. De regering is blij met het Duitse besluit dat het die voertuigen nu naar Oekraïne mag sturen. Hoeveel het er worden, wordt in de komende dagen besproken.

Noorwegen: Volgens Noorse media overweegt de regering om 4 tot 8 Leopard 2-tanks te leveren. Het land beschikt over in totaal 36 exemplaren. Het is niet duidelijk of deze allemaal gevechtsklaar zijn.

En de Verenigde Staten? Amerikaanse media wachten al dagenlang op een aankondiging van het Pentagon dat er zo'n 30 M1 Abrams-tanks voor Oekraïne gereserveerd worden. Daar zag het lang niet naar uit, omdat de Amerikanen dachten dat hun M1 Abrams te duur in gebruik waren en lastig te onderhouden en te besturen zijn.

Mogelijk volgt de aankondiging op korte termijn. De Amerikaanse president Joe Biden houdt om 18.00 uur (Nederlandse tijd) een toespraak over militaire steun aan Oekraïne.

Een M1 Abram-tank. Foto: Getty Images

