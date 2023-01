Gaan de tanks voor Oekraïne écht het verschil maken? Dit zeggen experts

Duitsland doneert met Europese bondgenoten tientallen tanks aan Oekraïne. Voor het eerst krijgt het land westerse wapens die echt bedoeld zijn om aan te vallen en terrein (terug) te veroveren. Maar gaat dit het verschil maken in de strijd tegen Rusland? NU.nl sprak erover met twee militaire experts.

Wie we spraken: Han Bouwmeester is universitair hoofddocent Militaire Strategie en Landoptreden aan de Nederlandse Defensie Academie.

is universitair hoofddocent Militaire Strategie en Landoptreden aan de Nederlandse Defensie Academie. Frederik Mertens is militair historicus en strategisch analist bij Den Haag Centrum voor Strategische Studies (HCSS).

Gaan we verschil zien in de oorlog als Oekraïne de tanks straks gebruikt?

Han Bouwmeester: "Als je veel tanks hebt, heb je een hele gunstige positie op het slagveld. Tanks hebben namelijk bijzondere eigenschappen als vuurkracht en mobiliteit, waarmee je een behoorlijke klap kunt uitdelen. Tegelijkertijd zijn ze ook goed beschermd. Militairen die erin zitten worden daardoor niet zomaar belaagd."

"Daarnaast kan een tank zijn eigen doelen zien en er ook op schieten. Andere wapensystemen, zoals de pantserhouwitser, kunnen dat niet. Deze eigenschappen bezorgen dat tanks extra kracht in zowel de aanval als de verdediging. En dat is belangrijk om de positie van Oekraïne te versterken."

Frederik Mertens: "Het maakt wel uit hoeveel tanks er worden ingezet. We hebben te maken met een grote oorlog die nu al bijna een jaar duurt en veel slachtoffers heeft gemaakt. Daar horen grote aantallen tanks bij."

"De tientallen tanks die nu naar Oekraïne worden gestuurd vormen een eerste stap. Hierdoor kan het Oekraïense leger leren omgaan met het systeem. Maar veel verschil zal dat niet maken. Om echt bij te dragen aan een goede verdediging en aanval, zullen we moeten denken aan driehonderd tanks. Dat had Oekraïne zelf eerder bedacht."

"Daarnaast moet je de tank niet als een opzichzelfstaand systeem zien. Hij is onderdeel van de verbonden wapensystemen waar ook de infanterie en artillerie (grondtroepen en vuurwapens, red.) deel van uitmaken. De tank heeft de hoofdrol in het team van wapens, maar zonder de rest kan die weinig doen."

Welk type tank kan dan echt het verschil maken in de strijd tegen Rusland?

Bouwmeester: "Binnen de NAVO-landen zijn verschillende tanks beschikbaar. Nederland en Duitsland hebben de Leopard 2 en de Britten hebben de Challenger-tanks. In Frankrijk is er nog de Leclerc. En de Verenigde Staten sturen de Abrams."

"Als je moet oordelen op vuurkracht, bescherming en mobiliteit, dan zijn de Leopard 2 en de Abrams de beste keuze. De Challenger van de Britten heeft een goed kanon en goede vuurkracht. Maar vergeleken met de andere types schijnen ze minder bescherming te bieden. Hetzelfde geldt voor de Leclerc."

Een Duitse Leopard-tank (linksboven), Britse Challenger-tank (rechtsboven), Amerikaanse Abrams-tank (linksonder) en Franse Leclerc-tank (rechtsonder).

Mertens: "De Leopard 2 is de meest logische kandidaat om naar Oekraïne te sturen. Vergeleken met de andere soorten tanks is die gebruiksvriendelijker en gemakkelijker te onderhouden. Een tank is een bakbeest van een wapensysteem dat meer dan 60 ton weegt. Dat vergt veel onderhoud."

"Door de Leopard 2 te sturen, zou je theoretisch gezien Oekraïense soldaten op tijd kunnen voorbereiden op een nieuw offensief van Rusland. Verwacht wordt namelijk dat dat in april plaatsvindt. Maar het wordt lastiger om technici te trainen om de tanks te gebruiken. Alleen daarom al is het verstandig om zoveel mogelijk van dezelfde soort tanks te sturen. Zo kan het leger efficiënter met de tijd en wapens omgaan."

En lopen we door de tanklevering risico op de inzet van kernwapens door Rusland?

Mertens: "Ik weet niet of de tankbataljons een groter risico op escalatie vormen. Rusland is nu al een jaar lang aan het dreigen met kernwapens bij elke zet die het Westen doet. En tot nu toe bleek het vooral bij woorden te blijven. Rusland is er ook duidelijk door China en India op gewezen niet met nucleaire wapens te gaan dreigen. Ze zijn ook niet suïcidaal. Daarom denk ik niet dat de boel zal escaleren door de levering van tanks."

"Maar hoe langer dit conflict duurt, hoe groter de kans op ongelukken en misverstanden zal worden. Dat is de grote zorg die we hebben. Ik denk dat wij voorzichtig moeten zijn. Tegelijkertijd moeten we Rusland ook met vertrouwen en enige durf tegemoet treden. Want anders trekken ze elke keer de nucleaire kaart."

Bouwmeester: "Uiteindelijk neem je als land een beslissing: ik ga Oekraïne wel steunen met tanks of niet. En als je Oekraïne écht wil steunen, moet je zwaar materieel inzetten in de vorm van tanks. Zo kunnen we het land ook helpen een offensief te beginnen."

"Er wordt ook gesproken over een Russisch offensief dat in de zomer gaat plaatsvinden. Rusland is niet in staat dat nu al te doen. De Russen zouden aan het hergroeperen zijn en meer militairen gaan inzetten. Daar wil Oekraïne slim mee omgaan, omdat ze niet zomaar duizenden soldaten op de been kunnen brengen. De westerse tanks bieden daarom uitkomst."

