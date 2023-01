Duitsland wil twee bataljons van bijna 90 Leopard 2-tanks naar Oekraïne sturen

Duitsland wil samen met Europese bondgenoten twee volledige Leopard 2A6-tankbataljons naar Oekraïne sturen. Een eerste levering van veertien tanks moet zo snel mogelijk vanuit Duitsland naar Kyiv. Oekraïense militairen krijgen binnenkort een training, zodat ze de tanks kunnen gaan gebruiken.

Een bataljon is de benaming voor een legereenheid van een bepaalde grootte. Normaliter bestaat een Duits tankbataljon uit zo'n 44 Leopard-2-tanks. Dat zou betekenen dat de Europese landen er in totaal zo'n 88 willen sturen. Duitsland levert daarnaast ammunitie en biedt aan de voertuigen te helpen onderhouden.

De Duitse regering gaf dinsdag andere Europese landen groen licht voor leveringen van Leopard 2-tanks aan Oekraïne. Die toestemming hebben ze nodig, omdat de tanks in Duitsland worden gemaakt.

De Leopard 2A6-tank is ruim 60 ton zwaar en is een van de modernste versies van de Leopards. Het gaat om een van de zwaarste en dodelijkste tanks die in Europa worden gemaakt.

Polen heeft al aangekondigd veertien van de zware tanks naar Oekraïne te sturen. Daarnaast bekijkt het Nederlandse kabinet of het de aankoop van Leopard 2-tanks kan financieren om nog meer tanks naar het land te sturen. Ook Finland en Portugal hebben aangekondigd dat zij tanks willen leveren.

Volgens The New York Times gaan de tankleveringen gepaard met grote voorzichtigheid. Zo zouden Oekraïense troepen de voertuigen moeten ophalen in NAVO-lidstaten, zodat westerse militairen zo ver mogelijk wegblijven van de frontlinie. Hun aanwezigheid daar zou Rusland kunnen provoceren.

Tanklevering vanuit de Verenigde Staten komt dichterbij

Ook in de VS lijkt een tanklevering aanstaande. Volgens internationale media wordt een schenking van dertig M1 Abrams-tanks voorbereid, hoewel de Amerikaanse regering dit nog niet heeft bevestigd.

Het Pentagon hield de steun lang tegen. Zo voeren de Amerikanen aan dat hun M1 Abrams duur in het gebruik en lastig te onderhouden zijn. De bediening van het complexe voertuig zou ook veel training vereisen. Maar het Pentagon zou er inmiddels van overtuigd zijn dat Oekraïne de tanks toch nodig heeft.

Momenteel draait de strijd in Oekraïne om de vraag welk kamp na de winter het vermogen heeft om het offensief in te zetten. Westerse tanks zouden Oekraïne in staat stellen makkelijker op te rukken en Russische verdedigingsstellingen, zoals bunkers, te bestoken.

