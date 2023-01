Duitsland stuurt twee bataljons van tientallen Leopard 2-tanks naar Oekraïne

Delen via E-mail

Duitsland gaat twee volledige Leopard 2A6-tankbataljons naar Oekraïne sturen. Een eerste levering van veertien tanks moet zo snel mogelijk naar Kyiv. Oekraïense militairen krijgen binnenkort een training, zodat ze de tanks kunnen gaan gebruiken.

Normaliter bestaat een Duits tankbataljon van Leopard 2-tanks uit zo'n 44 tanks. Dat zou betekenen dat Duitsland er in totaal zo'n 88 wil sturen. Duitsland levert daarnaast ammunitie en biedt aan de voertuigen te helpen onderhouden.

De Duitse regering gaf dinsdag andere Europese landen groen licht voor leveringen van Leopard 2-tanks aan Oekraïne. Die toestemming hebben ze nodig, omdat de tanks in Duitsland worden gemaakt.

De Leopard 2A6-tank is ruim 60 ton zwaar en is een van de modernste versies van de Leopards. Het gaat om een van de zwaarste en dodelijkste tanks die in Europa worden gemaakt.