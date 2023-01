Oekraïne bevestigt terugtrekking uit oostelijke stad Soledar

Oekraïne bevestigt dat zijn troepen na een hevige strijd zijn vertrokken uit Soledar. Het Russische leger beweerde eerder deze maand de stad iets ten noorden van Bakhmut te hebben veroverd.

De Oekraïners trokken zich na maandenlange zware gevechten met veel doden en gewonden terug uit Soledar. Volgens een legerwoordvoerder richting posities die "vooraf waren voorbereid". Wanneer de terugtrekking precies heeft plaatsgevonden, is niet bekendgemaakt.

Het gebied tussen Soledar en Bakhmut is "één van de bloedigste aan het front", zei de Oekraïense president Volodymyr Zelensky eerder. Op satellietbeelden is te zien dat Soledar volledig is verwoest.

Russische troepen proberen Bakhmut al maanden in te nemen. Daarbij wordt vooral het Russische huurlingenleger Wagner Group ingezet. De verovering van Soledar dient om dat beleg te ondersteunen.

Bakhmut ligt in de oostelijke regio Donetsk, waar in 2014 oorlog uitbrak tussen het Oekraïense leger en door Moskou geleide rebellen. De leider van die separatisten, Denis Pushilin, zei woensdag dat met name Wagner nu bezig is aan een opmars in Bakhmut.

Internationale analisten trekken het strategisch belang van Bakhmut in twijfel. Maar de stad kan wel als een startpunt voor de Russen dienen als zij in de lente het offensief inzetten om de rest van het Donetsbekken te veroveren. Verder is de strijd om Bakhmut vooral belangrijk voor Moskou, omdat de Russen al geruime tijd geen overwinningen meer hebben kunnen claimen in Oekraïne.

