Overzicht Rusland krijgt in Oekraïne te maken met veel Duitse en Amerikaanse tanks

Regelmatig geeft NU.nl je een overzicht van de situatie in Oekraïne. Met deze keer: de kogel is door de kerk, Oekraïne krijgt van zowel Europa als de Verenigde Staten zware gevechtstanks. Rusland zegt niet onder de indruk te zijn, maar waarschuwt tegelijkertijd voor escalatie.

Vorige week moest Oekraïne nog geduld hebben. Bij het overleg van de Ukraine Defence Contact Group in Duitsland hield het gastland nog de poot stijf: voorlopig geen tanks voor Oekraïne. Het risico op escalatie van de oorlog is namelijk groot en Duitsland wilde nog langer nadenken voordat de knoop werd doorgehakt.

Het licht voor tankleveringen ging dinsdag alsnog op groen. Eerst kreeg Polen de benodigde toestemming van Duitsland om de Poolse tanks van Duitse makelij weg te geven. En woensdag kondigden de oosterburen zelf een grote Europese tanklevering aan: twee volledige bataljons, bestaande uit bijna negentig Leopard 2A6-tanks, worden gereserveerd voor Oekraïne. De eerste veertien moeten zo snel mogelijk vanuit Duitsland naar Kyiv toe.

Wat is de Leopard 2A6-tank? De Leopard 2A6-tank is ruim 60 ton zwaar en is een van de modernste versies van de Leopards. Het gaat om een van de zwaarste en dodelijkste tanks die in Europa worden gemaakt.

Ook Polen stuurt zo snel mogelijk veertien tanks naar Oekraïne toe. Daarnaast bekijkt Nederland of Leopard 2-tanks kan aanschaffen, om ze vervolgens direct naar Oekraïne te sturen. Nederland leaset momenteel achttien Leopard 2-tanks van Duitsland. "We sluiten de aankoop zeker niet uit", zei een woordvoerder van premier Mark Rutte.

En daar blijft het niet bij. Ook Portugal en Finland willen dit soort tanks gaan leveren. Het laatstgenoemde land nam in 2014 nog honderd Leopard 2-tanks over van Nederland. "Maar we kunnen geen al te grote levering doen, omdat we nog geen lid van de NAVO zijn en dus onze eigen verdediging op orde moeten houden", aldus de Finse regering.

Ook Spanje heeft ruim 108 Leopard 2-tanks, waarvan de helft gevechtsklaar is. "We staan ervoor open om tanks te schenken", zei een woordvoerder van de regering. Noorwegen gaat ook Leopard 2-tanks leveren, meldde de Noorse minister van Defensie woensdagavond. Hoeveel is nog niet bekend.

Nederland behoort tot koplopers van militaire steun aan Kyiv

Nederland behoort bij de koplopers die militair materieel leveren aan Kyiv. Vorige week maakte het kabinet nog bekend twee lanceerinrichtingen en een aantal raketten van een Patriot-batterij naar Oekraïne te sturen. Eerder werd samen met de Verenigde Staten en Tsjechië al een levering van negentig gemoderniseerde Russische T-72 tanks aangekondigd.

"Deze tankleveringen vormen samen één grote stap in het proces om Rusland te stoppen", concludeert de Poolse premier Mateusz Morawiecki tevreden.

2:05 Afspelen knop Wanneer is iets wel of geen tank?

VS overstag en levert toch M1 Abrams-tanks

Ook aan de andere kant van de oceaan ging het licht voor tankleveringen op groen. De Verenigde Staten willen namelijk de regering in Kyiv steunen met 31 M1 Abrams-tanks. Dat is een van de zwaar bepantserde en krachtigste tanks van de Amerikaanse krijgsmacht.

Het Pentagon hield de steun lang tegen. Zo voeren de Amerikanen aan dat hun M1 Abrams duur in het gebruik en lastig te onderhouden zijn. De bediening van het complexe voertuig zou ook veel training vereisen. Maar het Pentagon zou er inmiddels van overtuigd zijn dat Oekraïne de tanks toch nodig heeft.

Momenteel draait de strijd in Oekraïne om de vraag welk kamp na de winter het vermogen heeft om het offensief in te zetten. Westerse tanks zouden Oekraïne in staat stellen makkelijker op te rukken en Russische verdedigingsstellingen, zoals bunkers, te bestoken.

'De tanks zullen branden'

Het Kremlin heeft woensdag kortaf gereageerd op de tankleveringen. "De tanks zullen branden, net zoals andere geleverde militaire steun vanuit de NAVO", aldus de Russen in een verklaring.

Wel waarschuwden Russische diplomaten dat de oorlog in Oekraïne door de tankleveringen zal escaleren. "De beslissing van Duitsland om tanks te leveren brengt dit conflict naar een nieuw niveau. Het gaat tegen Duitse beloftes in om niet bij deze oorlog betrokken te raken", aldus de Russische ambassadeur Sergey Nechayev in Duitsland.

Oekraïne bevestigt terugtrekking uit Soledar

Niet al het nieuws was woensdag positief voor Oekraïne. Zo hebben troepen na een hevige strijd Soledar moeten opgeven. Daarmee is de stad ten noorden van Bakhmut definitief in Russische handen. Wanneer de terugtrekking precies heeft plaatsgevonden, is niet bekendgemaakt.

De afgelopen maanden werd er een bloedige strijd gevoerd om Soledar, waarbij veel doden en gewonden vielen. De stad is volledig verwoest.

Internationale analisten vragen zich af waarom Bakhmut en Soledar zo'n grote prioriteit zijn voor de Russen. Het strategisch belang wordt door hen in twijfel getrokken. Maar de stad kan wel als een startpunt voor de Russen dienen als zij in de lente het offensief inzetten om de rest van het Donetsbekken te veroveren.

De vernietiging van Soledar is op satellietbeelden goed te zien. Foto: AP/Maxar Technologies

Eerder

Aanbevolen artikelen