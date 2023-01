Ook VS gaat overstag en levert M1 Abrams-tanks aan Oekraïne

De Verenigde Staten gaan toch M1 Abrams-tanks leveren aan Oekraïne. Dat heeft de Amerikaanse president Joe Biden woensdagmiddag bekendgemaakt. Eerder gaf Duitsland al toestemming om Leopard 2-tanks te leveren aan Oekraïne.

De VS levert 31 Abrams-tanks aan Oekraïne. Volgens officiële cijfers heeft het land er in totaal zo'n zesduizend in bezit. Een overheidsfunctionaris zegt dat de levering van de tanks maanden kan duren.

Amerikaanse overheidsfunctionarissen hielden maandenlang vol dat het leveren van Abrams-tanks niet realistisch is. Daarbij stipten ze vooral aan dat het onderhoud van de tanks "enorm lastig en duur" is. Ze rijden bijvoorbeeld op kerosine in plaats van diesel. Ook moeten Oekraïense militairen een lange training ondergaan voordat ze de voertuigen in gebruik kunnen nemen.

Maar het Pentagon gaat nu dus alsnog overstag. De Arabische tak van Sky News berichtte voor de officiële aankondiging als eerste over de leveringsplannen. Volgens de nieuwszender zou het Pentagon er inmiddels van overtuigd zijn dat Kyiv zo'n vijfhonderd tanks nodig heeft om het volgende Russische offensief te weerstaan.

Duitsland gaf een dag eerder groen licht voor Europese tankleveringen. Woensdag werd duidelijk dat Duitsland met Europese bondgenoten bijna negentig moderne Leopard 2-tanks aan Oekraïne gaat schenken. Die tanks worden gezien als de beste, zwaarste en dodelijkste tanks die in Europa worden gemaakt.

Inmiddels hebben tal van Europese landen tankleveringen aangekondigd. Andere landen laten weten dat ze ervoor openstaan om tanks te leveren.

De Oekraïense president Volodymyr Zelensky is verheugd over het nieuws. "We zijn Duitsland en al onze andere vrienden oprecht dankbaar." De Oekraïense buitenlandminister Dmytro Kuleba vraagt landen om Kyiv te voorzien van "zo veel mogelijk" tanks.

