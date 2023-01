Duitsland geeft landen toestemming om Leopard 2-tanks aan Oekraïne te leveren

Oekraïne krijgt de beschikking over de begeerde moderne Leopard 2-tanks. Duitsland, dat de tanks maakt, heeft daar toestemming voor gegeven, zeggen bronnen tegen Der Spiegel en persbureau Reuters. Volgens de bronnen gaat Duitsland zelf ook tanks leveren aan Oekraïne.

Een woordvoerder van de Duitse overheid kon het nieuws dinsdag nog niet bevestigen. Bild meldt dat Duitsland zelf veertien tanks gaat leveren.

Polen vroeg Duitsland dinsdag officieel of het veertien Leopard 2-tanks mocht leveren. Het land zei maandag dat het niet langer op Duitsland wilde wachten met het doneren van tanks. Maar omdat de Leopard-tanks in Duitsland worden gemaakt, was die toestemming wel noodzakelijk voor een exportvergunning.

Daarop volgde een verrassende reactie van de Duitse minister van Buitenlandse Zaken. Bewindsvrouw Annalena Baerbock zei maandag dat Duitsland "niet zal dwarsliggen als Polen tanks wil sturen".

Dat was opvallend, omdat bondskanselier Olaf Scholz het versturen van tanks tot dusver tegenhield. Hij verleende geen toestemming, omdat hij ervoor wil waken dat het conflict escaleert. De tanks die Polen wil sturen zijn ook geschikt voor aanvallen, en dat kan Rusland provoceren. Leopard 2-tanks worden gezien als de beste, zwaarste en dodelijkste tanks die in Europa worden gemaakt.

De Duitse minister van Defensie Boris Pistorius zei dinsdagochtend nog dat de houding van Scholz ten aanzien van tankleveringen niet was veranderd. Ook niet na een gesprek met NAVO-chef Jens Stoltenberg.

Polen is blij met ommekeer Duitsland

De Poolse premier Mateusz Morawiecki is blij met de ommekeer van Duitsland. "We hopen op een snel antwoord", schreef hij eerder. "We zullen niet werkeloos toekijken hoe Oekraïne doodbloedt."

Dat het Oost-Europese land de Leopards ging sturen was overigens al bekend. Volgens Morawiecki was de Duitse toestemming "van secundair belang". Hij zei daar eerder over: "We sturen sowieso tanks naar Oekraïne."

Polen zal de Europese Unie om een financiële compensatie voor de levering van de Leopard 2-tanks vragen. Eerder zei onder meer het Nederlandse kabinet al dat het financieel wil bijdragen aan de leveringen.

Nederland heeft zelf nog geen besluit genomen over het leveren van tanks aan Oekraïne, zei premier Mark Rutte dinsdag.

VS wil nog altijd geen tanks leveren

Scholz zei eerder wél tanks te willen leveren als de Verenigde Staten eerst hun M1 Abrams-tanks sturen. Maar dat wil het land van president Joe Biden nog altijd niet. Ook in Washington speelt angst voor escalatie mee.

De Amerikanen voeren daarnaast aan dat de M1 Abrams duur in het gebruik en lastig in het onderhoud is. De bediening van het complexe voertuig zou ook veel training vereisen.

Momenteel draait de strijd in Oekraïne om de vraag welk kamp na de winter het vermogen heeft om offensieven te starten. Westerse tanks zouden Oekraïne in staat stellen makkelijker op te rukken en Russische verdedigingsstellingen, zoals bunkers, te bestoken.

