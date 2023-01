Oekraïne ontslaat reeks bewindslieden in strijd tegen corruptie

De Oekraïense regering heeft een belangrijke stap gezet in de strijd tegen corruptie in het land. Negen bewindslieden werden dinsdag ontslagen of namen zelf ontslag. President Volodymyr Zelensky beloofde onlangs de corruptie in zijn land aan te pakken.

De gouverneurs van de regio's Kherson, Dnipro, Kyiv, Sumy en Zaporizhzhia zijn ontslagen. Twee onderministers op het ministerie voor Regionale Ontwikkeling, een onderminister van Defensie en het plaatsvervangend hoofd van Zelensky's presidentiële bureau namen zelf ontslag of werden ontslagen.

Presidentieel adviseur Kyrylo Tymoshenko nam maandag ontslag, maar gaf daarvoor geen reden. Oekraïense media linken hem aan Zelensky's belofte om schoon schip te maken. De 33-jarige Tymoshenko werd sinds de Russische invasie vorig jaar in verband gebracht met enkele schandalen rondom peperdure auto's.

Viacheslav Shapovalov, de onderminister van Defensie die zelf ontslag nam, was verantwoordelijk voor het bevoorraden van de Oekraïense troepen met eten en andere uitrusting. Het ministerie van Defensie noemt het ontslag van de bewindspersoon in een verklaring "een waardige daad".

Verder is ook de Oekraïense hoofdaanklager Oleksiy Symonenko uit zijn functie gezet. Volgens persbureau Reuters wilde Symonenko zelf opstappen.

Corruptie blijft ondanks oorlog aanhouden

De ontslagen volgen op de belofte van president Zelensky om schoon schip te maken. Oekraïne wordt al lang geteisterd door corruptie en scoort erg slecht op de corruptieranglijst van de Duitse organisatie Transparency.org, die corruptie onderzoekt.

Die corruptie bleef aanhouden toen de oorlog uitbrak. Op het ministerie van Defensie zou de prijs voor ingekocht voedsel voor de militairen aan het front veel te hoog zijn geweest. Ook zou veel voedsel niet naar het front, maar naar de handel zijn gesluisd.

De Oekraïense politie maakte zondag bekend dat ze een onderminister van Infrastructuur heeft aangehouden. Hij wordt ervan verdacht 400.000 dollar (370.000 euro) dollar aan steekpenningen te hebben geïncasseerd voor een contract voor de aanschaf van generatoren.

Een hoge adviseur van Zelensky meldde eerder via Twitter dat de president met de ontslagen duidelijk maakt dat iedereen zich aan de wet moet houden. "De president ziet en hoort de maatschappij", schrijft hij.

