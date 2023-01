Overzicht Duitsland zegt sturen van tanks naar Oekraïne niet tegen te houden

Regelmatig geeft NU.nl je een overzicht van de situatie in Oekraïne. Met deze keer: Duitsland laat weten de levering van tanks aan Oekraïne door andere landen niet te zullen blokkeren. Ondertussen zetten Estland en Rusland elkaars ambassadeur het land uit, waarna ook Letland de Russische ambassadeur verzocht te vertrekken. Het is de eerste keer sinds de invasie dat Rusland een ambassadeur het land uitzet.

Duitsland wordt door meerdere landen opgeroepen om toestemming te geven Leopard 2-tanks naar Oekraïne te sturen. De zware tanks worden in Duitsland gemaakt. Landen die ze kopen of lenen, hebben toestemming van Duitsland nodig om die naar een ander land te sturen.

Polen zei al eerder dat het desnoods zonder Duitse toestemming tanks zou sturen, en herhaalde dat maandag nog eens. De Duitse minister van Buitenlandse Zaken, Annalena Baerbock, kwam met een opvallende reactie: "Als Polen de tanks wil sturen, zullen wij niet dwarsliggen."

Het is niet duidelijk of de opmerking van Baerbock betekent dat Duitsland daadwerkelijk groen licht geeft. Polen diende naar aanleiding van haar woorden een officieel verzoek in om de tanks te sturen, maar daar heeft Duitsland nog niet op gereageerd.

Nog geen tanks, wel meer geld voor Oekraïne

Het is dus nog maar de vraag of Europese tanks binnenkort richting Oekraïne rollen, maar Europees geld doet dat al wel. Nadat onder meer de Verenigde Staten (2,5 miljard euro), Finland (400 miljoen) en Duitsland (52 miljoen) afgelopen vrijdag al meer geld hadden toegezegd, komt ook de Europese Unie nu gezamenlijk over de brug.

De EU maakt nog eens 500 miljoen euro vrij om Oekraïne van wapens te voorzien. Dat komt boven op de 3,1 miljard euro die al was gereserveerd voor wapens voor Oekraïne.

De EU levert Oekraïne zelf geen wapens en andere benodigdheden voor de strijd, maar vergoedt de uitgaven van de lidstaten die dat wel doen. Die kunnen de kosten die ze met de wapenleveringen hebben gemaakt bij de zogeheten Europese Vredesfaciliteit declareren.

Estland en Rusland sturen elkaars ambassadeur het land uit

Rusland besloot maandag de ambassadeur van Estland uit te wijzen. Uiterlijk 7 februari moet de ambassadeur Rusland verlaten hebben. Het Kremlin liet weten dat "Russenhaat" in Estland daar de reden van is. Waarschijnlijk doet Rusland dat uit wraak voor de uitzetting van 21 Russische diplomaten en ander ambassadepersoneel door Estland eerder deze maand.

Estland reageerde door de Russische ambassadeur uit te zetten. Die moet Tallinn ook uiterlijk 7 februari hebben verlaten. Letland verklaarde zich solidair met Estland. De Russische ambassadeur in Riga moet 24 februari vertrokken zijn. Dat is precies een jaar nadat Rusland Oekraïne was binnengevallen.

Estland en Letland zijn allebei lid van zowel de EU als de NAVO. De derde Baltische staat, Litouwen, zette kort na de Russische invasie de Russische ambassadeur al het land uit. Estland, Letland en Litouwen zijn voormalige Sovjetstaten, die onafhankelijk werden na het uiteenvallen van de Sovjet-Unie in 1991.

De oostflank van de NAVO. Zweden en Finland zijn niet opgenomen in dit kaartje, omdat ze nog kandidaat-lid zijn. Foto: NU.nl/Bart-Jan Dekker

