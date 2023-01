Polen mag van Duitsland moderne Leopard 2-tanks naar Oekraïne sturen

Oekraïne krijgt mogelijk de beschikking over de moderne Leopard 2-tanks waar het land vurig op hoopt. Polen heeft zondag gezegd niet meer op Duitse toestemming voor de levering te willen wachten. De Duitse minister van Buitenlandse Zaken kwam met een opvallende reactie: "Als Polen de tanks wil sturen, zullen wij niet dwarsliggen."

Minister Annalena Baerbock deed haar uitspraken zondag in gesprek met de Franse tv-zender LCI. Daarbij benadrukte ze dat Polen nog geen verzoek had ingediend om de in Duitsland geproduceerde Leopard 2-tanks naar Oekraïne te sturen.

Haar uitspraken duiden erop dat de houding van Duitsland jegens de levering van de tanks is veranderd. Bondskanselier Olaf Scholz wilde tot nu toe andere landen geen toestemming geven om hun Leopard 2-tanks te exporteren.

De landen hebben die toestemming nodig, omdat de tanks in Duitsland gemaakt worden. Maar Scholz is bang dat het conflict in Oekraïne zal escaleren door de levering van zware wapens. De tanks die Polen wil sturen, zijn ook geschikt voor aanvallen en kunnen Rusland provoceren. Leopard 2-tanks zijn de beste, zwaarste en dodelijkste tanks van Europa.

Vorige week werd tijdens overleg van de Ukraine Defence Contact Group in Duitsland uitvoerig overlegd over de levering van Leopard 2-tanks. Daarbij leek Duitsland te willen wachten op de Verenigde Staten: als dat land tanks zou sturen, dan zou Duitsland ook overstag gaan. Maar de VS wil nog altijd geen tanks sturen. Dat maakt Baerbocks uitspraken en de draai van Duitsland opvallend.

Het is niet duidelijk of Polen snel een exportverzoek zal indienen bij Duitsland. De Poolse premier Mateusz Morawiecki impliceerde zondag op Twitter dat een verzoek snel kan volgen. "We zullen niet werkeloos toekijken hoe Oekraïne doodbloedt."

