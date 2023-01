Overzicht Felle strijd in Donetsk | Nog geen Duitse tanks voor Oekraïne

Regelmatig geeft NU.nl je een overzicht van de situatie in Oekraïne. Met deze keer: Oekraïne kan veel nieuwe militaire steun tegemoetzien, maar nog niet de gewenste Duitse Leopard 2-tanks. Ondertussen woedt de strijd in de regio Donetsk voort.

De afgelopen dagen draaiden om het overleg van de Ukraine Defence Contact Group in Duitsland. Daarbij stond de vraag centraal: geeft Duitsland toestemming om Leopard 2-gevechtstanks naar Oekraïne te sturen?

Vooralsnog blijven de Duitsers aarzelen. Er ligt immense druk op het land, omdat meerdere landen hun in Duitsland gemaakte tanks willen schenken aan Kyiv. Maar daarvoor hebben ze toestemming nodig van Duitsland.

Wat dat betreft lijkt er een patstelling te ontstaan. Duitse media meldden dat bondskanselier Olaf Scholz pas Leopard 2-tanks wil leveren als de Verenigde Staten ook tanks aan Oekraïne geven. En juist dat land wil voorlopig nog geen tanks leveren, schrijft persbureau Reuters op basis van bronnen.

De Oekraïense president Volodymyr Zelensky blijft ondanks de tegenvaller strijdlustig. "We moeten blijven vechten en elke dag duidelijk maken dat die tanks noodzakelijk zijn", zei hij kort na afloop van de vergadering in Duitsland.

Kabinet wil (nog) geen F-16's leveren, wél Patriot-systeem

Het Nederlandse kabinet wil als het moet nog een stap verdergaan dan tanks, zei minister Wopke Hoekstra (Buitenlandse Zaken) donderdag bij een Kamerdebat. "Als Kyiv om F-16-gevechtsvliegtuigen vraagt, zullen wij dat overwegen", aldus Hoekstra.

Premier Mark Rutte zei later op de dag dat F-16's nu "niet aan de orde" zijn. Het gaat om een "heel grote stap, die verder gaat dan tanks", zo zei hij op de wekelijkse persconferentie na de ministerraad.

Het kabinet wil wél een financiële bijdrage leveren om uiteindelijk Leopard 2-tanks naar Oekraïne te sturen. Eerder stuurde Nederland al samen met de VS en Tsjechië T-72-tanks naar het land. Daarnaast gaat Defensie twee lanceerinrichtingen en een aantal raketten van het Patriot-luchtafweersysteem leveren, maakte minister Kajsa Ollongren (Defensie) vrijdag bekend.

Duitsland en de VS helpen mee met de levering. Ook gaat Nederland Oekraïense militairen trainen om het hypermoderne systeem te gebruiken. Een Patriot-systeem bestaat uit een radar voor doelopsporing, een vuurleidingscentrale en meerdere lanceerinrichtingen. Hiermee kunnen ballistische raketten, helikopters en vliegtuigen uit de lucht worden geschoten. Het wapensysteem kan 20 kilometer hoog en 60 kilometer ver komen.

Oekraïne kan zeker 3 miljard euro aan militaire steun tegemoetzien

Vanuit andere landen kan Oekraïne ook veel militaire steun tegemoetzien. Zo heeft het Amerikaanse Congres een nieuw steunpakket van 2,5 miljard euro goedgekeurd. Daarin zitten 59 Bradley-gevechtsvoertuigen, 90 pantservoertuigen om soldaten mee te vervoeren en 350 zogeheten humvees.

Duitsland heeft in afwachting van de beslissing rondom Leopard 2-tanks alvast 52 miljoen euro aan extra financiële steun toegezegd. Finland deed daar met een steunpakket van 400 miljoen euro nog een schep bovenop. Ten slotte heeft Canada zich bereid getoond tweehonderd pantservoertuigen van het type Senator te leveren, ter waarde van ruim 60 miljoen euro.

Ondanks de massale steun willen Amerikaanse militaire experts dat Oekraïne nog niet aan een nieuw offensief begint. "Wacht tot alle steun is binnengekomen en de militairen zijn getraind", zeggen bronnen tegen Reuters.

Volgens de Amerikanen zal het Oekraïne sowieso niet lukken om Rusland dit jaar uit Oekraïne te verdrijven. "Deze oorlog zal uiteindelijk aan de onderhandelingstafel worden beslist."

Russen zeggen dat tanks niets gaan veranderen

Het Kremlin reageert vrij laatdunkend. Volgens de Russen gaan de westerse tanks niets aan de uitkomst van de oorlog veranderen. "Het Westen heeft last van een illusie waarin het denkt dat Oekraïne Rusland kan verslaan. Het moet het belang van zulk materieel niet overschatten."

Rusland zegt zelf weer een dorp in de omgeving van Bakhmut in de Donetsk-regio te hebben veroverd. Het zou gaan om Klishchiivka, ten zuiden van Bakhmut. Eerder beweerden de Russen de ruïnes van de weggevaagde stad Soledar al te hebben ingenomen. Die plaats ligt ten noorden van Bakhmut, waarmee de Russen langzaam maar zeker de plek waar ze al maanden om vechten weten te omsingelen.

De vernietiging van Soledar is op satellietbeelden te zien. Foto: AP/Maxar Technologies

Foto: AP/Maxar Technologies

