Nog geen groen licht van Duitsland voor tanks, wel veel extra geld voor Oekraïne

Verschillende leden van de Ukraine Defence Contact Group hebben vrijdag benadrukt extra militaire steun aan Oekraïne te willen geven. De ongeveer vijftig landen praten nog over de exacte invulling, maar hebben al wel de nodige financiële steun beloofd. De belangrijkste vraag - of Duitsland toestemming geeft voor het leveren van tanks aan Oekraïne - is vrijdagmiddag nog niet beantwoord.

Onder meer de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk en Polen proberen Duitsland te overtuigen om landen toestemming te geven Leopard 2-tanks aan Oekraïne te geven. De Duitse regering aarzelt over die beslissing.

Duitse media meldden woensdag dat bondskanselier Olaf Scholz pas Leopard 2-tanks wil leveren als de VS ook tanks aan Oekraïne geeft. De nieuwe Duitse minister van Defensie, Boris Pistorius, ontkende dat vrijdag voor aanvang van de bijeenkomst.

De Leopard 2-tanks waar Oekraïne om vraagt, worden in Duitsland gemaakt. Landen die ze lenen of kopen van de Duitsers, mogen ze niet doorsturen zonder toestemming van Duitsland. Of Duitsland zelf ook tanks levert, is nog onderwerp van gesprek.

Pistorius ontkende dat Duitsland de levering van tanks "blokkeert". Volgens de Duitse defensieminister kan zijn land "snel optreden", als er tijdens de bijeenkomst een deal wordt gesloten. Wel riep hij op "de voor- en nadelen van de situatie goed af te wegen".

Veel extra geld voor Oekraïne, maar nog geen tanks

Duitsland beloofde wel 53 miljoen euro extra financiële steun aan Oekraïne. Dat valt voorlopig in het niet bij wat de Amerikanen toezegden. De Verenigde Staten onthulden donderdagavond een nieuw steunpakket voor Oekraïne ter waarde van 2,5 miljard euro. Dat pakket omvat honderden pantservoertuigen, maar (nog) geen tanks.

"Dit is een beslissend moment", aldus de Amerikaanse minister van Defensie Lloyd Austin tijdens de bijeenkomst. "Het Oekraïense volk kijkt naar ons. Het Kremlin kijkt naar ons. En de geschiedenis kijkt naar ons. Dus dit is niet het moment om in te binden."

Finland is een van de landen die voor de levering van Leopard 2-tanks aan Oekraïne afhankelijk is van Duitse toestemming. De Finnen zegden wel 400 miljoen euro financiële steun toe. De Britten hebben al wel toegezegd tanks aan Oekraïne te geven.

De Oekraïense president sprak via een videoverbinding met de aanwezigen.

Rusland denken dat tanks geen verschil gaan maken

Rusland zegt dat het leveren van westerse tanks aan Oekraïne niets aan de uitkomst van de oorlog gaat veranderen. Volgens de woordvoerder van het Kremlin gaan de tanks Oekraïne niet helpen Rusland te verslaan.

"Het Westen heeft last van een illusie waarin ze denken dat Oekraïne Rusland kan verslaan", reageerde de woordvoerde. "Het belang van zulk materieel moet niet worden overschat. Dit bezorgt Oekraïne alleen maar problemen en het verandert niets aan de doelen die Rusland wil bereiken."

Het Kremlin bekritiseerde nog maar eens de rol van de NAVO in het conflict. Ook de Amerikanen kregen er opnieuw van langs. Rusland zegt dat de band met de VS op een dieptepunt is. "Wij zien niet in hoe die band kan worden verbeterd."

