Oekraïense binnenlandminister en 17 anderen komen om bij helikoptercrash in Kyiv

De Oekraïense minister van Binnenlandse Zaken Denys Monastyrsky is woensdag omgekomen bij een helikoptercrash in een buitenwijk van Kyiv, meldt de gouverneur van de regio. Ook zeventien anderen kwamen bij het ongeluk om het leven, onder wie drie kinderen en twee hoge functionarissen.

Het is nog niet bekend waardoor de helikopter is neergestort. Er is een onderzoek bezig op de plek van de crash. Op video's van na de crash is te zien dat er brand is uitgebroken en dat mensen schreeuwen.