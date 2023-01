Nederland gaat Patriot-luchtafweergeschut naar Oekraïne sturen

Delen via E-mail

Delen via LinkedIn

Delen via Twitter

Delen via Facebook

Delen via WhatsApp

Nederland gaat Oekraïne steunen met Patriot-luchtafweergeschut. Dat maakt premier Mark Rutte dinsdag bekend tijdens zijn bezoek aan de Amerikaanse president Joe Biden in het Witte Huis. Hoewel de afspraken nog niet rond zijn, zag de premier genoeg redenen om de levering nu al bekend te maken.

"We gaan meedoen met het initiatief van Duitsland en de Verenigde Staten om Patriots naar Oekraïne te sturen", zei Rutte zittend naast Biden. Volgens de premier is dat "cruciaal" in deze fase van de oorlog.