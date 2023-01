Burgemeester Dnipro vreest dat dodental na raketaanslag flat gaat verdubbelen

Delen via E-mail

De burgemeester van de Oekraïense stad Dnipro houdt er serieus rekening mee dat het dodental na de raketaanslag op een flatgebouw ruim gaat verdubbelen. Momenteel zijn er 25 dodelijke slachtoffers gemeld, maar er zijn nog 43 vermisten. "En de kans om nu nog mensen te redden, is minimaal", aldus burgemeester Boris Filatov.

Onder de doden is een vijftienjarig meisje. Daarnaast raakten ook zeker 73 mensen gewond, onder wie 13 kinderen. Tot dusver zijn 39 mensen onder het puin vandaan gered.

Door de aanval op het appartementengebouw zijn honderden mensen dakloos geraakt. Reddingswerkers zeggen dat ze mensen hebben horen schreeuwen onder het puin. De lage temperaturen leiden tot extra zorgen bij de reddingswerkers over de overlevingskansen van de slachtoffers.

Bij de raketaanvallen van zaterdag werd in verschillende regio's ook de energie-infrastructuur getroffen. Energiemaatschappij Ukrenergo meldt zondag dat de energie-infrastructuur "wordt hersteld", maar dat de aanvallen "het energietekort hebben vergroot".

Rusland heeft zondag de verantwoordelijkheid voor de raketaanvallen opgeëist. Het land moest zondag zelf ook een (klein) aantal doden slikken. Zo kwamen bij een explosie in de Belgorod-regio drie militairen om het leven en raakten nog eens zestien anderen gewond. Vermoedelijk is de explosie veroorzaakt door 'nalatigheid' met een handgranaat in een munitieopslagplaats, schrijven Russische media.