Dodental Russische aanval op Oekraïense flat stijgt naar 25, tientallen gewonden

Het aantal dodelijke slachtoffers van de Russische aanval op een flatgebouw in de Oekraïense stad Dnipro is gestegen naar 25. Daarnaast raakten nog eens tientallen mensen gewond.

De Oekraïense president Volodymyr Zelensky reageerde zaterdag op Twitter op de Russische raketaanval. "De wereld moet het kwaad stoppen", schreef hij. "Het opruimen van puin in Dnipro gaat door. We zullen iedereen vinden die betrokken is bij terreur. Iedereen wordt verantwoordelijk gehouden."