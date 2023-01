Overzicht Dodelijke Russische raketaanvallen | Britse tanks voor Oekraïne

Regelmatig geeft NU.nl je een overzicht van de situatie in Oekraïne. Met deze keer: bij een nieuwe golf van Russische raketaanvallen zijn doden en gewonden gevallen in Dnipro. Raketten raakten ook belangrijke infrastructuur in Kyiv en Kharkiv. Verder gaat het Verenigd Koninkrijk tanks leveren aan Oekraïne.

Op verschillende plaatsen in Oekraïne zijn zaterdag weer Russische raketaanvallen uitgevoerd. Bij een aanval op een appartementengebouw in de stad Dnipro vielen vijf doden en 39 gewonden, onder wie zeven kinderen. Het jongste slachtoffer is drie jaar.

Op beelden is duidelijk hoe groot de ravage in Dnipro is. Veel slachtoffers liggen onder het puin. Een groot deel van het appartementencomplex is verwoest. De reddingsoperatie is nog in volle gang en de vrees is dat het aantal doden en gewonden nog zal oplopen.

Een Russische raketaanval in Dnipro verwoestte een appartementencomplex. Foto: AFP

Russische raketgolf door heel Oekraïne

Ook elders in het land waren er Russische aanvallen. In zowel Kharkiv in het oosten als Lviv in het westen zijn aanvallen uitgevoerd op de energie-infrastructuur, melden de lokale autoriteiten. In Lviv waarschuwen de autoriteiten voor onderbrekingen in de levering van water en elektriciteit.

In Kyiv waren explosies te horen. Ook in de hoofdstad kwamen raketten neer en raakte infrastructuur beschadigd.

Volgens burgemeester Vitali Klitschko zijn er geen slachtoffers gevallen en zijn de raketten neergekomen in gebieden waar niemand woont. Onder meer de wijk Dniprovskyi zou zijn getroffen. Meerdere gebouwen zijn flink beschadigd door vallende raketonderdelen.

'Druk bezig om voor energie te zorgen'

De burgemeester riep inwoners van Kyiv zaterdagochtend op om in de schuilkelders te blijven. "De details van de aanval worden nagegaan", liet een medewerker van president Volodymyr Zelensky weten.

Getuigen zeiden tegen persbureau Reuters dat er meerdere explosies te horen waren voor het luchtalarm afging in Kyiv.

De gouverneur van Kharkiv Oleg Synyehubov zei dat Kharkiv door twee raketten was geraakt. De stad ligt dicht bij de Russische grens. "Onze mensen zijn druk bezig de situatie te stabiliseren en ervoor te zorgen dat er energie is."

Mensen schuilen in een metrostation in Kyiv voor de raketaanvallen. Foto: Reuters

Raketresten gevonden in Moldavië

De Russische raketten zorgden ook voor vrees bij buurland Moldavië. In het noorden van het land zijn raketresten neergekomen. Het Moldavische ministerie van Binnenlandse Zaken bevestigde dat het ging om Russische raketten die zaterdag gebruikt zijn bij de aanvalsgolf op Oekraïne.

"Na het massale bombardement door Rusland op Oekraïne ontdekte een patrouille van de grenspolitie de resten van een raket", meldde het ministerie.

Moldavië grenst aan het zuidwesten van Oekraïne. Het land heeft tijdens de oorlog onder andere te maken gehad met stroomuitval nadat Russische raketten het elektriciteitsnetwerk van Oekraïne hadden getroffen.

0:36 Afspelen knop Flatgebouw in Dnipro verwoest door Russische raketaanval

Oekraïne krijgt Britse tanks

Oekraïne mag rekenen op Britse tanks. Premier Rishi Sunak van het Verenigd Koninkrijk beloofde dat zaterdag in een gesprek met Zelensky. Sunak beloofde Challenger 2-tanks en extra artilleriesystemen te leveren om de steun aan Oekraïne op te voeren.

Zelensky verwelkomde de Britse beslissing nu Oekraïne zijn bondgenoten aanspoort om zwaardere wapens te sturen. De Oekraïense president bedankt Sunak op Twitter Sunak "voor de besluiten die niet alleen ons versterken op het slagveld, maar ook het juiste signaal afgeven aan andere partners".

Discussie over leveren tanks aan Oekraïne

In verschillende landen woedt momenteel discussie over het leveren van tanks aan Oekraïne. Regeringen zijn terughoudend in het sturen van zwaardere wapens uit vrees voor verdere escalatie en meegetrokken te worden in de oorlog.

Afgelopen week beloofden Frankrijk, Duitsland en de Verenigde Staten gepantserde voertuigen te sturen, maar Oekraïne hoopt op zwaardere tanks. De Challenger 2 is de belangrijkste gevechtstank van het Britse leger.

Een Oekraïense tank aan het front. Het leger kan binnenkort op Britse tanks rekenen. Foto: AFP

Rusland claimt verovering Soledar, Oekraïne ontkent

Rusland gaat verder met het veroveren van Oekraïense steden en meldde de Oost-Oekraïense stad Soledar volledig te hebben veroverd. Oekraïne ontkent dat.

In Soledar wordt al dagen zeer zwaar gevochten. Moskou erkende dat de strijd zwaar en moeilijk was en dat Oekraïne taai verzet bood. Beelden tonen aan dat de stad bijna volledig weggevaagd is.

De vernietiging van Soledar is op satellietbeelden te zien. Foto: AP/Maxar Technologies

Foto: AP/Maxar Technologies

Vraagtekens bij waarde Soledar en Bakhmut

De verovering van Soledar zou belangrijk zijn omdat de Russen daardoor wegen naar Bakhmut kunnen blokkeren. Westerse analisten trekken in twijfel dat de verovering van Soledar de Russen veel zal opleveren.

De strijd om Bakhmut is een bloedige slijtageslag, waarbij geen van beide partijen in de afgelopen maanden veel is opgeschoten - en het strategische nut van Bakhmut is al omstreden.

Een gewonde Oekraïense soldaat wordt weggedragen in Soledar. Foto: AFP

