Russisch defensieministerie zegt Oekraïense stad Soledar te hebben veroverd

Delen via E-mail

Delen via LinkedIn

Delen via Twitter

Delen via Facebook

Delen via WhatsApp

Het Russische ministerie van Defensie zegt vrijdag de Oost-Oekraïense stad Soledar volledig te hebben veroverd. Oekraïne heeft de inname niet bevestigd.

In Soledar wordt al dagen zeer zwaar gevochten. Vrijdagochtend meldde Oekraïne nog dat het leger standhield. Moskou erkende dat de strijd zwaar en moeilijk was en dat Oekraïne taai verzet bood.

Donderdag waren beelden te zien van Russische troepen die waarschijnlijk het grootste deel van Soledar hebben ingenomen, meldt het Amerikaanse Institute for the Study of War. Ook zouden ze Oekraïense troepen uit de westelijke buitenwijken van de stad hebben verdreven.