Rusland zegt Oekraïens Soledar te hebben veroverd, Oekraïne ontkent

Het Russische ministerie van Defensie zegt vrijdag de Oost-Oekraïense stad Soledar volledig te hebben veroverd. Oekraïne heeft de inname niet bevestigd.

In Soledar wordt al dagen zeer zwaar gevochten. Vrijdagochtend meldde Oekraïne nog dat het leger standhield. Moskou erkende dat de strijd zwaar en moeilijk was en dat Oekraïne taai verzet bood.

Donderdag waren beelden te zien van Russische troepen die waarschijnlijk het grootste deel van Soledar hebben ingenomen, meldt het Amerikaanse Institute for the Study of War. Ook zouden ze Oekraïense troepen uit de westelijke buitenwijken van de stad hebben verdreven.

Kyiv meldde donderdag dat beide kampen versterkingen richting de regio Donetsk hebben gestuurd. Die troepenopbouw is niet alleen voor Soledar bedoeld, maar ook voor de strijd om het vlakbij gelegen Bakhmut. Ook die stad wordt al maanden belegerd door Russische troepen.

Yevgeny Prigozhin, de baas van de Russische Wagner-groep, zei woensdag al dat zijn huurlingenleger Soledar in handen had. Het Russische ministerie van Defensie floot hem toen terug.

Het ministerie claimt nu dus wel dat Rusland Soledar heeft ingenomen. De verovering zou belangrijk zijn omdat de Russen daardoor wegen naar Bakhmut kunnen blokkeren.

Westerse analisten trekken in twijfel dat de verovering van Soledar de Russen veel zal opleveren. De strijd om Bakhmut is een bloedige slijtageslag, waarbij geen van beide partijen in de afgelopen maanden veel is opgeschoten - en het strategische nut van Bakhmut is al omstreden.

Mochten de Russen erin slagen dat te veroveren, dan wachten de nog beter verdedigbare grotere steden Sloviansk en Kramatorsk. Het is de vraag of de Russen een offensief kunnen lanceren dat groot genoeg is om die steden te bedreigen. Vooral een gebrek aan artilleriemunitie begint hen parten te spelen.

1:59 Afspelen knop Hevige strijd om megatunnelnetwerk: hierom wil Rusland het hebben

