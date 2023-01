Overzicht Soledar is weggevaagd, Poetin vervangt opnieuw invasieleider

Regelmatig geeft NU.nl je een overzicht van de situatie in Oekraïne. Met deze keer: Rusland zet met een nieuwe invasieleider de strijd om Bakhmut en Soledar voort. De laatstgenoemde stad is vrijwel volledig weggevaagd, blijkt uit satellietbeelden.

De Russen proberen de steden Soledar en Bakhmut al maanden in te nemen. Bakhmut geldt als een belangrijk verkeersknooppunt en zou voor Rusland de weg openen naar Kramatorsk en Sloviansk, de laatste Oekraïense bolwerken in de provincie Donetsk. Daarna zou zelfs weer Kharkiv in het vizier komen, de op een na grootste stad van het land.

Soledar geldt op zijn beurt als de sleutel tot de inname van Bakhmut. De Russen willen de iets noordelijker gelegen stad innemen, zodat ze Bakhmut vervolgens kunnen omsingelen.

Maar van Soledar is weinig meer over. Het gaat nu vooral om een netwerk van 200 kilometer aan tunnels, grotten en kamers dat daar ligt.

De vernietiging van Soledar is op satellietbeelden te zien. Foto: AP/Maxar Technologies

Foto: AP/Maxar Technologies

Oekraïne verwacht dat strijd snel verergert

Oekraïne vermoedt dat de strijd de komende periode zal verergeren. Door het winterweer was de ondergrond de afgelopen periode op veel plekken drassig, waardoor zwaar militair materieel vast kwam te zitten.

In de afgelopen week heeft het zwaar gevroren in Oekraïne. Daardoor is de ondergrond verhard en kan zwaarder militair materieel verplaatst en ingezet worden.

Het Oekraïense ministerie van Defensie heeft onder meer gezien dat de Russen extra troepen naar Soledar hebben gestuurd. "Ze lopen over hun eigen lijken. Rusland stuurt zijn soldaten met duizenden naar de slacht, maar wij houden vol." Als reactie heeft ook Oekraïne extra soldaten naar het gebied gestuurd.

Yevgeny Prigozhin, die met zijn huurlingenleger Wagner Group probeert Bakhmut te veroveren, zei juist het tegenovergestelde. "De grond ligt bezaaid met de lichamen van Oekraïense soldaten." Wel gaf hij toe dat de Oekraïners dapper strijd bieden en niet opgeven.

Ook zei Prigozhin dat Soledar inmiddels volledig onder Russische controle is, maar dat weersprak de Oekraïense president Volodymyr Zelensky. De bewering is ook niet onafhankelijk bevestigd.

Met de verovering van Soledar en Bakhmut wil Prigozhin zijn invloed in Moskou vergroten. De verovering van Soledar zou de eerste Russische terreinwinst in maanden betekenen, na het succesvolle Oekraïense tegenoffensief in Kharkiv en Kherson.

1:59 Afspelen knop Hevige strijd om megatunnelnetwerk: hierom wil Rusland het hebben

Invasiemacht Rusland krijgt wéér een nieuwe leider

De Russische invasie gaat in ieder geval verder met een nieuwe leider. Sergey Surovikin moet na drie maanden alweer plaatsmaken voor Valery Gerasimov. Dat is de chef van de Russische generale staf en opperbevelhebber van het hele Russische leger. Hij moet nu zelf de invasie gaan leiden.

Surovikin zou zijn vervangen om "de communicatie tussen diverse militaire groepen te stroomlijnen", beweert het Russische ministerie van Defensie. Internationale experts vermoeden juist dat Surovikin te veel macht leek te krijgen. De Russische president Vladimir Poetin zou hem daarom hebben vervangen.

Het is niet de eerste keer dat Poetin zijn legerleiding op de schop gooit. Surovikin was in oktober nog de vervanger van Aleksandr Dvornikov. Beiden staan bekend om hun wreedheden.

De keuze voor Gerasimov kan gevoelig liggen bij Prigozhin. Die laatste, een belangrijke bondgenoot van Poetin, heeft tijdens de oorlog vaak kritiek geuit op de legerleiding, ofwel Gerasimov.

Rusland schiet veel minder met artillerie

Gerasimov lijkt zijn periode als invasieleider te beginnen met een gebrek aan artillerie. Volgens Oekraïense en Amerikaanse functionarissen is op sommige locaties de hoeveelheid afgeschoten munitie met wel 75 procent gedaald.

Mogelijk hebben de Russen te maken met kleine voorraden, waardoor ze het geschut moeten beperken. Amerikaanse inlichtingendiensten houden er ook rekening mee dat het Kremlin de oorlogstactiek heeft herzien vanwege de Oekraïense successen.

Zowel Oekraïne als de Verenigde Staten ziet de sterke afname van Russische artillerie in ieder geval als bewijs dat het land er bijna een jaar na het begin van de oorlog slecht voor staat op het slagveld.

Oekraïne ontvangt juist steeds meer militaire steun van westerse landen. Zowel de VS als Duitsland gaat gevechtsvoertuigen naar Oekraïne sturen. Zelensky kan ook een modern Patriot-luchtverdedigingssysteem tegemoetzien.

1:50 Afspelen knop Zo werkt het luchtafweersysteem dat Oekraïne krijgt van Duitsland

Rusland meldt vergeldingsactie, maar levert geen bewijs

Rusland zegt juist dat het met gerichte raketaanvallen enorme schade heeft aangericht. Bij een aanval op een Oekraïense legerbasis in Kramatorsk zouden zeker zeshonderd Oekraïense militairen zijn gedood. Er is geen bewijs voor die bewering. Oekraïne bestempelt de bewering als "onwaar" en "Russische propaganda".

Vermoedelijk gaat het om een poging om de aandacht af te leiden van een succesvolle Oekraïense luchtaanval. Bij een aanslag vorige week in Makiivka, diep in Russisch grondgebied en op honderden kilometers van de frontlinies, kwamen zo'n vierhonderd Russische militairen om het leven.

