Poetin vervangt invasieleider al na drie maanden: opperbevelhebber nu aan zet

De Russische president Vladimir Poetin heeft opnieuw de leider van zijn invasiemacht vervangen. Sergey Surovikin werd slechts drie maanden geleden aangesteld, maar moet nu al plaatsmaken voor Valery Gerasimov.

Het is niet de eerste keer dat de legerleiding van Poetin op de schop gaat. Surovikin was namelijk al de opvolger van Alexander Dvornikov. Beiden staan bekend om hun wreedheden. Surovikin, een ervaren generaal, dient al sinds 1987 in het Russische leger en staat volgens internationale media bekend om zijn wrede tactieken. In Russische media wordt hij ook wel 'Generaal Armageddon' genoemd.