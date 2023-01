Plaats bij Oekraïense stad Bakhmut grotendeels veroverd door Russen

Russische troepen en huurlingen van de Wagner Group zijn in de afgelopen vier dagen opgerukt in de Oost-Oekraïense stad Soledar, meldt het Britse ministerie van Defensie. Soledar is waarschijnlijk grotendeels ingenomen door de Russen.

Soledar ligt 10 kilometer ten noorden van Bakhmut, waar al maandenlang om wordt gevochten. De verovering van die stad is momenteel een belangrijk doel voor Rusland, en dan met name voor de Russische Wagner Group.

Yevgeny Prigozhin, de leider van het huurlingenbedrijf, heeft de Russische president Vladimir Poetin eerder beloofd Bakhmut in te nemen.

De Britten verwachten dat Russische troepen Bakhmut vanuit het noorden zullen omsingelen en de Oekraïense communicatielijnen willen verstoren. Maar de kans lijkt klein dat dit snel gebeurt, omdat het Oekraïense leger tot nu toe goed standhoudt.

Strijd om Bakhmut is bloedig

Kyiv heeft extra militairen naar het front gestuurd. In het gebied tussen Bakhmut en Soledar wordt volgens de Oekraïense president Volodymyr Zelensky de bloedigste strijd sinds het begin van de oorlog gevoerd.

Ook Prigozhin noemt de gevechten "zwaar en bloedig". Het dorp wordt volgens hem "eervol verdedigd". "Het Oekraïense leger vecht dapper voor Bakhmut en Soledar. De berichten over hun massale overgave zijn niet waar", zei de bondgenoot van Poetin.

