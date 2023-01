Oekraïne verwacht dat gevechten na nepwapenstilstand nu snel verergeren

De door Rusland geopperde wapenstilstand, waar de Russen zich zelf niet aan hielden en die Oekraïne als "pure propaganda" bestempelde, is officieel ten einde gekomen. Bij een nieuw nachtelijk Russisch bombardement is zondag zeker één dode gevallen. De komende periode worden de gevechten volgens Oekraïne snel heviger.

Daardoor vallen er naar verwachting meer doden. Allereerst doordat de Russen de energievoorzieningen in Oekraïne structureel kapotschieten. Veel Oekraïners beschikken daardoor lang niet altijd over gas om hun huis te verwarmen.

In Luhansk hebben de Russen volgens Haidai nieuwe bataljons met zwaar militair materieel ingezet. Toch is het Oekraïense leger erin geslaagd de Russen tot een kleine terugtrekking te dwingen, zegt de gouverneur. Externe partijen zoals persbureau Reuters hebben die bewering niet kunnen bevestigen.

Het betekent in ieder geval dat de kans op een echte wapenstilstand nihil is. De Russische president Vladimir Poetin had eerder voorgesteld om van 6 januari 12.00 uur tot en met de nacht op 8 januari een wapenstilstand in te voeren. Hij deed dat voorstel in het kader van het orthodoxe kerstfeest.