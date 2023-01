Overzicht Van wapenstilstand geen sprake: vuur aan beide kanten van het front

Regelmatig geeft NU.nl je een overzicht van de situatie in Oekraïne. Met deze keer: zowel Russische als Oekraïense soldaten in Oekraïne pakten vrijdag de wapens op. Dat gebeurde ondanks een voorstel van de Russische president Vladimir Poetin, die een tijdelijke wapenstilstand wilde. Die moest er volgens hem komen vanwege het orthodoxe kerstfeest in beide landen.

In de Oost-Oekraïense regio Donetsk werd vrijdag door beide landen geschoten. Van beide kanten van de frontlinie in Bakhmut, een stad in die regio, klonk artillerievuur. Het grotendeels verwoeste Bakhmut is al maanden het epicentrum van de gevechten in het oosten van Oekraïne.

Het Kremlin stelde donderdag een wapenstilstand voor van 6 januari 12.00 uur tot middernacht in de nacht van 7 op 8 januari. President Poetin zou de minister van Defensie hebben bevolen geen aanvallen uit te voeren tijdens het orthodoxe kerstfeest, werd donderdag al bekend.

Ook bleek toen al dat Oekraïne de wapenstilstand niet zag zitten. Het land noemde het voorstel een "banale truc". De Amerikaanse president Biden was niet onder de indruk van het voorstel. Hij wees erop dat de Russen met Kerst en Oud en Nieuw "ziekenhuizen, kraamkamers en kerken" bombardeerden.

Op 6 januari vieren Russisch Orthodoxe christenen Kerstavond, en een dag later Eerste Kerstdag. De feestdagen voor orthodoxe christenen wijken af, omdat hun kerk gebruikmaakt van de Juliaanse kalender. Ook in Oekraïne wonen orthodoxe christenen. Vorig jaar scheidde de Oekraïense tak zich vanwege de oorlog af van de Russische Orthodoxe Kerk. Veel Oekraïners vierden nu Kerst op 25 en 26 december.

Op bevel van Poetin werd vrijdag volgens Russische ministerie van Defensie om 10.00 uur (Nederlandse tijd) langs het gehele front een staakt-het-vuren van kracht. Maar dat bleek dus niet het geval. Naast de gevechten in Bakhmut is door Oekraïne ook een aanval gemeld op de stad Kramatorsk. De intensiteit van de gevechten aan het front was vrijdag wel minder dan voorgaande dagen, meldt persbureau AFP.

0:34 Afspelen knop Oekraïense kinderen vieren kerstfeest in schuilkelder

Duitsland levert veertig Marder-gevechtsvoertuigen aan Oekraïne

Duitsland gaat in de eerste drie maanden van dit jaar veertig gepantserde gevechtsvoertuigen aan Oekraïne leveren voor de strijd tegen Rusland. Dat maakte de regering van het land vrijdag bekend.

Oekraïense militairen worden in Duitsland getraind om de zogenoemde Marders te kunnen besturen. Dat duurt naar verwachting acht weken.

Donderdag werd bekend dat Duitsland en de Verenigde Staten zware wapens aan Oekraïne leveren. Dat land heeft van veel landen, waaronder ook van Nederland, militair materieel gekregen sinds Rusland binnenviel.

Het luchtafweersysteem Patriot wordt ook voor het einde van maart nog naar Oekraïne gestuurd, zegt een woordvoerder van de Duitse regering. Eerder al kreeg Oekraïne het IRIS-T-luchtafweersysteem van Duitsland.

Volg dit onderwerp Wil je meldingen ontvangen over nieuwe overzichten over de oorlog in Oekraïne? Blijf met meldingen op de hoogte

1:50 Afspelen knop Zo werkt het luchtafweersysteem dat Oekraïne krijgt van Duitsland

Nieuwe sancties tegen Iran om droneleveringen aan Rusland

De Verenigde Staten komen met nieuwe sancties tegen zeven personen in Iran vanwege de levering van aanvalsdrones aan Rusland, bleek vrijdag ook. De drones worden volgens de Amerikanen gebruikt voor aanvallen op burgerdoelen in Oekraïne.

De tegoeden die de zeven mensen hebben in de VS worden bevroren. Daarnaast mogen Amerikanen geen handel meer met ze drijven. Zes van hen zijn directie- en bestuursleden van een luchtvaartbedrijf dat verantwoordelijk zou zijn voor het ontwerp en de productie van drones. Het bedrijf zelf kreeg in 2013 al sancties van de VS opgelegd. De sancties richten zich ook op de directeur van een organisatie die toezicht houdt op het Iraanse programma voor ballistische raketten.

De VS legden eerder ook al sancties op aan bedrijven en personen die worden beschuldigd van betrokkenheid bij de Iraanse drones die Rusland in Oekraïne gebruikt. Iran erkende vorig jaar drones aan Rusland te hebben geleverd, maar zei dat het om een klein aantal ging en dat de levering plaatsvond voor het begin van de Russische invasie op 24 februari.

2:03 Afspelen knop Van lasers tot aangepaste wapens: zo haalt Oekraïne drones neer

Aanbevolen artikelen