Overzicht Oekraïne wijst Russisch voorstel wapenstilstand af: 'Pure propaganda'

Regelmatig geeft NU.nl je een overzicht van de situatie in Oekraïne. Met deze keer: Rusland stelt een wapenstilstand voor om het orthodoxe kerstfeest te vieren. Oekraïne spreekt van 'pure propaganda' en 'een banale truc' en wijst het voorstel af.

Het Kremlin stelde een wapenstilstand voor van 6 januari 12.00 uur tot middernacht in de nacht van 7 op 8 januari. President Vladimir Poetin zou de minister van Defensie hebben bevolen geen aanvallen uit te voeren tijdens het orthodoxe kerstfeest.

Op 6 januari vieren Russisch Orthodoxe christenen Kerstavond, en een dag later Eerste Kerstdag. De feestdagen voor orthodoxe christenen wijken af, omdat hun kerk gebruikmaakt van de Juliaanse kalender. Dat houdt in dat veel feestdagen twee weken later zijn dan in het westen. Daar wonen vooral katholieke en protestantse christenen, en wordt de Gregoriaanse kalender gebruikt.

Ook in Oekraïne wonen veel orthodoxe christenen. Vorig jaar scheidde de Oekraïense tak zich vanwege de oorlog af van de Russische Orthodoxe Kerk. Veel Oekraïners vierden de afgelopen kerstdagen op 25 en 26 december.

Veel Oekraïners vierden dit jaar kerst en de jaarwisseling op dezelfde dagen als het westen. Door de oorlog keren ze zich af van de kalender die gebruikt wordt door de Russische Orthodoxe Kerk. Foto: Getty Images

Oekraïne noemt voorstel 'pure propaganda' en 'banale truc'

Oekraïne reageerde schamper op het Russische voorstel tot een 'tijdelijke' wapenstilstand. Presidentieel adviseur Mykhailo Podolyak omschreef het voorstel als "pure propaganda". De Russen zouden alleen tijd willen rekken, om hun troepen te hergroeperen en hun verdedigingswerken te versterken in gebieden die ze bezetten.

"Dit is een wel heel opzichtige en doorzichtige truc. Zij hebben geen enkele wens om de oorlog te beëindigen", zei Podolyak in een verklaring. De adviseur van president Volodymyr Zelensky wees erop dat Rusland op 25 december en 1 januari raketaanvallen uitvoerde. Daarnaast nemen de Russen de hele oorlog lang al religieuze gebouwen en locaties in Oekraïne onder vuur.

Wapenstilstand bedoeld om Russische verhaal te onderbouwen

Door de afwijzing van Oekraïne zal Rusland mogelijk stellen dat het land geen respect heeft voor religieuze gebruiken en niet open staat voor vrede. Dat is het verhaal dat staatsmedia de Russische bevolking al sinds de start van de invasie voorhouden.

Eerder op donderdag deed het hoofd van de Russische Orthodoxe Kerk, patriarch Kirill, al een voorstel tot een wapenstilstand tijdens de orthodoxe kerstdagen. Dat voorstel werd direct afgewezen door Oekraïne. Podolyak noemde het "een cynische valstrik" van de Russen en zei dat Kirill niet gaat over dergelijke afspraken.

2:13 Afspelen knop Russen zeer kritisch op eigen leger na dodelijke aanval: dit zeggen ze

Ook westen neemt voorstel niet serieus

De Amerikaanse president Joe Biden was niet onder de indruk van het Russische voorstel tot een wapenstilstand. Ook Biden wees erop dat de Russen met kerst en oud en nieuw "ziekenhuizen, kraamkamers en kerken" bombardeerde. Biden is het met Podolyak eens dat het een poging is voor Rusland om op adem te komen.

De Duitse minister van Buitenlandse Zaken Annalena Baerbock sluit zich daarbij aan. "Als Poetin vrede wil, dan moet hij zijn soldaten naar huis halen", schrijft ze op Twitter. "Een zogenaamde wapenstilstand geeft de mensen die onder de Russische bezetting dagelijks in angst leven geen vrijheid en veiligheid."

De Duitse bondskanselier Olaf Scholz belde donderdag met Biden. De Amerikanen en Duitsers kwamen overeen nieuwe wapens naar Oekraïne te sturen. Daaronder vallen onder meer pantservoertuigen die door grondtroepen gebruikt kunnen worden.

Secretaris-generaal van de Verenigde Naties António Guterres reageert ook wantrouwend. Hij zou een kerstbestand verwelkomen, maar zegt dat dit "geen vervanging zal zijn voor vrede".

