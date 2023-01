Overzicht Russische kritiek op eigen legerleiding na Oekraïense raketaanval

Regelmatig geeft NU.nl je een overzicht van de situatie in Oekraïne. Met deze keer: In Rusland klinkt er kritiek op de legerleiding, na de Oekraïense raketaanval op militairen in Oost-Oekraïne. Daarbij kwamen veel Russen om. Oekraïne beweert bij een andere aanval, maar dan in het zuiden van het land, nog eens vele Russen te hebben gedood.

Op Oudejaarsavond nam Oekraïne een Russische kazerne onder vuur in Makiivka, in de oostelijke provincie Donetsk. Volgens Oekraïne zijn daarbij vierhonderd Russische soldaten gedood.

Russische bloggers en lokale bestuurders erkenden al vrij snel daarna dat er honderden slachtoffers waren gevallen. Dinsdag was er veel kritiek vanuit Rusland omdat militairen naast een munitieopslag bivakkeerden, wat fataal bleek. Zo zei de Russische politicus Igor Strelkov dat het Russische leger "niet in staat is te leren van de eigen fouten".

Ook zijn er in Rusland twijfels over de Russische cijfers over het aantal doden. Moskou spreekt van 63 omgekomen Russen. Het is overigens zeldzaam dat de Russische overheid cijfers deelt over de eigen verliezen. Dit werd voor het laatst gedaan in september vorig jaar. De Russische president Vladimir Poetin heeft niet gereageerd op de raketaanval in Makiivka.

2:13 Afspelen knop Russen zeer kritisch op eigen leger na dodelijke aanval: dit zeggen ze

Oekraïne claimt nieuwe aanval met veel Russische doden

Oekraïne claimt nu ook een andere, grote, dodelijk aanval op de Russen. Die zou hebben plaatsgevonden in de regio Kherson, in het zuiden van Oekraïne. Op Oudejaarsavond zijn daarbij volgens Kyiv zo'n vijfhonderd Russische militairen geraakt. Hoeveel doden er bij de aanval zouden zijn gevallen, is niet gemeld.

De artillerieaanval werd volgens een Oekraïens rapport uitgevoerd nabij het dorp Chulakivka. Oekraïense troepen richtten zich hierbij op Russische militairen en materieel. De cijfers zijn niet door Rusland of andere partijen bevestigd.

Beide partijen in de oorlog spreken geregeld over grote slachtofferaantallen aan de kant van de vijand.

2:32 Afspelen knop Deze drie dingen kunnen de oorlog in Oekraïne laten kantelen

Vondst van 25 martelkamers in Kharkiv gemeld

De Oekraïense politie zegt sinds de bevrijding van de regio Kharkiv zeker 25 martelkamers te hebben gevonden. Het gebied rond de Oost-Oekraïense stad was maandenlang in handen van Russische militairen.

Oekraïense burgers zouden onder onmenselijke omstandigheden in de kamers zijn vastgezet en gemarteld. Gevangenen zouden elektrische schokken hebben gekregen. Bij anderen werden vingers gebroken.

Human Rights Watch publiceerde in oktober al een rapport over martelingen door het Russische leger. Daarin stonden onder meer meldingen over waterboarding, een beruchte marteltechniek waarbij slachtoffers het gevoel krijgen dat ze verdrinken.

Verdachte die werk Banksy in Oekraïne stal riskeert twaalf jaar cel

De man die een muurschildering van Banksy wilde stelen, riskeert twaalf jaar cel. Hij hakte begin december samen met zeven anderen de afbeelding van een vrouw in badjas met gasmasker op en een brandblusser in de handen uit de muur van een beschadigd pand in Hostomel, een voorstad van Kyiv. De groep werd op heterdaad betrapt.

Alleen de hoofdverdachte wordt voor diefstal vervolgd onder de krijgswet. Hij riskeert maximaal twaalf jaar gevangenisstraf, melden de Oekraïense autoriteiten. "Hij was zich bewust van de waarde van het werk en was van plan de graffiti te verkopen en het geld zelf te houden."

De afbeelding is in beslag genomen en het Oekraïense ministerie van Cultuur besluit wat ermee moet gebeuren. De Britse graffitiartiest Banksy bevestigde half november dat hij op verschillende plekken in Oekraïne muurschilderingen heeft gemaakt.

0:43 Afspelen knop Zo ging Banksy te werk in Oekraïne

