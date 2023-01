Overzicht Aanslagen tijdens jaarwisseling gevolgd door dodelijkste aanval op Russen

Regelmatig geeft NU.nl je een overzicht van de situatie in Oekraïne. Met deze keer: een samenvatting van de luchtaanvallen waarmee Rusland de Oekraïners tijdens de jaarwisseling teisterde. Oekraïne heeft op zijn beurt een Russische kazerne onder vuur genomen. Daar zijn veel doden bij gevallen, erkent ook Rusland.

De aanval vond plaats in Makiivka, in de oostelijke provincie Donetsk. Dat is een van de vier bezette regio's die Rusland sinds september illegaal als eigen grondgebied beschouwt.

Volgens de Russen heeft Oekraïne tijdens nieuwjaarsnacht zes HIMARS-raketten afgevuurd, waarvan er twee uit de lucht werden geschoten. Oekraïne heeft de aanval nog niet opgeëist.

De Russische soldaten zaten in een leeg schoolgebouw. Persbureau Reuters meldt op basis van bronnen dat het om reservisten gaat die waren opgeroepen tijdens de gedeeltelijke mobilisatie.

Oekraïne zegt dat ruim vierhonderd Russische soldaten zijn gedood. Russische bloggers en lokale bestuurders erkenden al vrij snel daarna dat er honderden slachtoffers waren gevallen. Ook viel op beelden te zien hoe een grote slaapzaal volledig met de grond gelijk is gemaakt.

Opmerkelijk genoeg erkende ook het Russische ministerie van Defensie dat de bloedige aanval heeft plaatsgevonden. Het ministerie spreekt voorlopig van 63 doden. De verklaring is opvallend omdat Rusland vrijwel nooit erkent dat het (grote) verliezen heeft geleden.

Volgens de Britse krant The Guardian gaat het in ieder geval om de dodelijkste aanval op Russische troepen sinds het uitbreken van de oorlog. Reuters spreekt van een van de dodelijkste Oekraïense aanvallen.

Rusland gunt Oekraïne geen rust tijdens jaarwisseling

De aanval van Oekraïne volgt op dagenlange bombardementen van Russische zijde. In de nacht van zondag op maandag was het voor de derde nacht op rij raak.

Oekraïne beweert dat het afgelopen nacht alle drones uit de lucht wist te schieten. Daardoor zouden er vrijwel geen slachtoffers zijn gevallen. Er zou alleen één man gewond zijn geraakt toen brokstukken van een drone uit de lucht kwamen vallen.

In het nieuwjaarsweekend kwamen zeker vijf mensen om het leven door Russische aanvallen. In alle gevallen werden door Iran gemaakte aanvalsdrones gebruikt. Het Oekraïense leger zegt alleen maandag al 41 drones en een raket te hebben neergehaald.

Op alle dagen waren de energievoorzieningen van het land het doelwit. Een deel van de hoofdstad Kyiv zit op dit moment zonder stroom als gevolg van de aanvallen in de laatste weken. De situatie is volgens de netbeheerder sinds maandagochtend "ingewikkelder" geworden. De autoriteiten zetten de elektriciteit gedeeltelijk uit om overbelasting van het netwerk te voorkomen.

Nog honderden Oekraïners gevangen in Kherson

De Russen houden in de regio Kherson nog 474 Oekraïners gevangen. Dat zegt de openbaar aanklager van de regio Anastasia Vesilovska tegen de Oekraïense publieke omroep Suspilne.

Sinds de start van de oorlog hebben de Russen volgens Vesilovska zo'n elfhonderd inwoners van de regio Kherson ontvoerd. Het gaat onder meer om politieke leiders van steden, leden van hulpdiensten, geestelijken en lokale dorpsoudsten. Volgens de openbaar aanklager is van 638 mensen bekend dat ze zijn vrijgelaten.

Poetin en Zelensky staan tijdens nieuwjaarsspeech stil bij oorlog

Zowel de Oekraïense president Volodymyr Zelensky als de Russische president Vladimir Poetin stond in zijn nieuwjaarstoespraak stil bij de oorlog.

Zelensky sprak zijn volk vlak voor middernacht de moed in. "Ik wil ons allemaal één ding wensen: de overwinning. En dat is het belangrijkste", zei de president in een videoboodschap. Daarin benadrukte hij dat Oekraïne bereid is om te vechten voor de terugkeer naar het leven van voor de oorlog.

Ook stond Zelensky stil bij de indrukwekkendste momenten van de oorlog tot dusver. De videoboodschap bestond verder uit beelden van Russische aanvallen op Oekraïne. Hij sloot zijn laatste boodschap van 2022 af met "glorie aan Oekraïne, gelukkig Nieuwjaar". Wrang genoeg begon het luchtalarm enkele minuten na zijn toespraak te loeien.

Poetin gaf een televisietoespraak terwijl hij omringd was door soldaten. Volgens hem stond 2022 in het teken van "het verschil tussen moedige, heroïsche mensen en verraderlijke lafaards." Poetin zei dat de soevereniteit en onafhankelijkheid van Rusland in Oekraïne op het spel staat. Hij beschreef het verdedigen van Rusland als "een heilige plicht" en zei meer te verwachten van zijn troepen.

