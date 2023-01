Oekraïne doodt 400 soldaten bij één aanval, ook Rusland zet luchtaanvallen door

Oekraïne zegt dat bij één luchtaanval in de oostelijke stad Makiivka ruim 400 Russische militairen zijn gedood. Opmerkelijk genoeg bevestigen Russische bestuurders en bloggers dat de aanval heeft plaatsgevonden én dat er veel slachtoffers zijn gevallen. De Russen voerden zelf hun derde nachtelijke luchtaanvalsgolf uit om de Oekraïense jaarwisseling te verstoren.

Het luchtalarm ging onder meer af in Kyiv. Volgens de regionale gouverneur Oleksiy Kuleba was opnieuw de energie-infrastructuur het doelwit van aanvallen.

Alle drones zouden zijn neergeschoten voordat zij schade konden aanrichten. Wel raakte één persoon gewond door brokstukken van een neergeschoten drone, zegt Kuleba.

De Russen intensiveerden de afgelopen dagen hun luchtaanvallen met het oog op de jaarwisseling. Dat is ook voor Oekraïners een periode waarbij zij bij elkaar komen om feest te vieren. De regering in Kyiv had zelfs een algeheel vuurwerkverbod ingesteld om harde knallen te voorkomen, met het oog op de oorlogstrauma's die veel families hebben opgelopen.

Een 47-jarige Oekraïner in Kyiv negeerde het vuurwerkverbod. Hij is opgepakt en riskeert vijf jaar cel, zei burgemeester Vitali Klitschko. Omwonenden hadden de politie getipt over de intenties van de man. Hij wordt beschuldigd van het aanstichten tot oproer.

2:03 Afspelen knop Van lasers tot aangepaste wapens: zo haalt Oekraïne drones neer

Bloedige aanval op Russische kazerne in Donetsk

Oekraïne beet maandag van zich af na de recentste Russische aanvalsgolf. In Makiivka, dat in de oostelijke provincie Donetsk ligt, werd een Russische kazerne onder vuur genomen. Er zouden zo'n 400 soldaten zijn gedood.

Op beelden valt te zien dat een grote slaapzaal volledig is vernietigd. Ook Russische bestuurders erkennen dat de aanval heeft plaatsgevonden en dat er veel slachtoffers zijn gevallen. Er wordt geen precies aantal slachtoffers genoemd, maar Russische bloggers erkennen dat het om honderden doden gaat.

Presidenten staan stil bij oorlog in nieuwjaarstoespraken

Zowel de Oekraïense president Volodymyr Zelensky als de Russische president Vladimir Poetin stond in hun nieuwjaarstoespraken stil bij de oorlog.

Zelensky zei dat "Oekraïne zal blijven vechten totdat we overwinnen" en hoopt dat 2023 het jaar van 'terugkeer' wordt. "De terugkeer van soldaten, krijgsgevangenen, immigranten en ons land. De terugkeer van het normale leven."

Ook Poetin liet in een televisietoespraak weten dat er geen einde in zicht is voor de oorlog in Oekraïne. "Wij blijven vechten voor onze soevereiniteit en onafhankelijkheid."

