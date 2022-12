Dode en gewonden door raketaanvallen op Oekraïense steden

Door nieuwe Russische aanvallen op verschillende steden in Oekraïne zijn ten minste één dode en meerdere gewonden gevallen. Dat melden Oekraïense autoriteiten zaterdag.

In het centrum van Kyiv waren zaterdag explosies te horen nadat in het hele land het luchtalarm was afgegaan. Gouverneur Oleksi Kuleba van de omliggende gelijkname regio waarschuwde kort van tevoren voor een mogelijke inkomende raketaanval. Ook zei hij dat luchtverdedigingssystemen probeerden de projectielen te onderscheppen.

Burgemeester Vitali Klitschko van Kyiv bevestigt in een bericht op Telegram dat er ontploffingen in de stad waren. Kirilo Timosjenko, plaatsvervangend chef van het presidentieel bureau, laat via hetzelfde sociale medium weten dat een hotel in de hoofdstad is beschadigd door een explosie.