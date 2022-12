Veel Oekraïense regio's zonder stroom na regen van Russische raketten

In veel Oekraïense regio's is sprake van een "moeilijke situatie", zei de Oekraïense president Volodymyr Zelensky donderdagavond in een videoboodschap. Op veel plekken zijn Russische raketten neergekomen, met onder meer stroomstoringen tot gevolg. En dat terwijl er sprake is van temperaturen onder het vriespunt.

"Vanavond kampen de meeste Oekraïense regio's met stroomstoringen", zei Zelensky. De situatie is met name in Kyiv, Lviv, Odesa en Kherson moeilijk. De stroomstoringen volgen op Russische raketaanvallen, zoals de afgelopen maanden veel vaker het geval was.

Een van Zelensky's adviseurs liet eerder op de dag via sociale media weten dat donderdag meer dan honderd raketten werden afgevuurd. Bij de aanvallen kwamen volgens het Oekraïense ministerie van Binnenlandse Zaken drie mensen om het leven. Zes anderen, onder wie een kind, raakten gewond.

In de Oekraïense hoofdstad Kyiv klonk in de nacht van donderdag op vrijdag opnieuw het luchtalarm. Even na 2.00 uur (lokale tijd) riepen de autoriteiten inwoners van de stad ook via Telegram op om naar schuilkelders te trekken.

