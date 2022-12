Weer explosies in heel Oekraïne door raketten, leger spreekt van massale aanval

In verschillende steden in Oekraïne, waaronder in Kyiv, waren donderdagochtend harde knallen te horen. Volgens de Oekraïense autoriteiten kwamen de explosies door luchtverdedigingssystemen die naderende Russische raketten uit de lucht schoten. Oekraïne spreekt van een "massale aanval op het hele land". Opnieuw zouden energievoorzieningen het voornaamste doel zijn geweest.

Oleksii Arestovych, adviseur van president Volodymyr Zelensky, zegt op Facebook dat er meer dan honderd raketten zijn afgevuurd. Mykhailo Podolyak, eveneens presidentieel adviseur, spreekt van 120 raketten. De Oekraïense luchtmacht meldt dat er raketten zijn afgevuurd door Russische vliegtuigen en schepen. Ook zouden er drones zijn ingezet door de Russen.

In Kyiv zijn alle zestien raketten neergehaald die op de stad zouden zijn afgevuurd, zegt burgemeester Vitali Klitschko. Wel zouden onder meer meerdere huizen, een bedrijf en een speeltuin zijn geraakt door neervallend puin. Volgens Klitschko zijn drie mensen gewond geraakt, onder wie een veertienjarig meisje. De slachtoffers liggen in het ziekenhuis.

Door het hele land zijn luchtalarmen te horen geweest. Ook in onder meer Kharkiv, Odesa en Zhytomyr worden explosies gemeld, net als in de westelijke stad Lviv. Volgens de burgemeester van Kharkiv, Ihor Terekhov, wordt onderzocht wat er geraakt is en of er slachtoffers zijn.

Volgens de burgemeester van Lviv zit 90 procent van de stad zonder stroom na de luchtaanvallen en ook het openbaar vervoer ligt grotendeels stil. In Kyiv zit volgens Klitschko 40 procent van de bevolking zonder stroom. Hij had mensen al gewaarschuwd hun mobiele telefoons op te laden.

In Odesa en in de regio rondom Dnipro zijn eveneens stroomonderbrekingen aangekondigd om het potentiële gevaar voor de energie-infrastructuur minimaal te houden.

