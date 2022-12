Ondanks alle verrassende wendingen, realtime TikTok-verslaggeving en moderne technische snufjes op het slagveld, lijkt het verloop van de oorlog in Oekraïne in 2023 te zullen worden gedomineerd door een ouderwetse militaire vraag: wiens granaten zijn straks als eerste op?

Kort na het begin van de invasie stoomde een lange colonne Russische voertuigen op naar Kyiv. Een omsingeling van de Oekraïense hoofdstad dreigde. Maar de imposante Russische colonne liep vast op hevig Oekraïens verzet en het Kremlin werd gedwongen de oorlogsdoelen bij te stellen.

Hoe wisten de Oekraïners dat voor elkaar te krijgen? Als je afging op sociale media was het antwoord eenvoudig: dankzij de Javelin. De geleide Amerikaanse antitankraket verwierf een mythische status in de eerste fase van de oorlog. Het wapen is lichtgewicht, simpel te bedienen en effectief tegen zo'n beetje elk type gepantserd voertuig. Zelfs helikopters kunnen ermee op de korrel worden genomen.

Het succes van de Javelin op het slagveld leek iets te zeggen over de aard van de oorlog. De logge en sterk hiërarchische militaire macht van Rusland had geen antwoord op de kleine, wendbare en onafhankelijk opererende Oekraïense eenheden met hun door het Westen aangeleverde technische snufjes. Ze doken op uit de bossen, jaagden raketten in de geschutskoepels van Russische tanks en smolten weer weg tussen de bomen. De opmars naar Kyiv werd gekeerd.

Sint Javelin - een afbeelding van Maria Magdalena met de raketwerper in haar armen, bedacht door een Oekraïens-Canadese journalist - werd een krachtig symbool van het verzet tegen de Russen. Meerdere Oekraïense baby's werden vernoemd naar het wapensysteem.

De werkelijke les van de mislukte opmars naar Kyiv werd pas maanden later duidelijk. Ja, Javelins geven tankcrews nachtmerries. Ja, de lossere bevelstructuur, flexibele tactieken en passie van de Oekraïners om hun land te verdedigen waren belangrijk. Ja, de Russische troepen waren slecht voorbereid en georganiseerd.

Maar wat écht de doorslag gaf bij de verdediging van Kyiv was simpeler en zelfs een beetje ouderwets, concludeerde de Britse militaire denktank RUSI eind november. Twee Oekraïense artilleriebrigades lieten de lopen van hun bejaarde sovjetkanonnen twee weken lang volop roken. Oorlogsvoering was minder veranderd dan velen aanvankelijk dachten.

Loopgravenoorlog in Bakhmut

Artillerie bleef (en blijft) een hoofdrol spelen in de oorlog. Maar nadat Moskou de focus verschoof naar het Donetsbekken en het zuiden van Oekraïne, liepen de Russische militaire planners tegen een nieuw probleem aan. Ze hadden weliswaar een overwicht in artillerievuurkracht (naar schatting tien tegen één), omdat de Oekraïners een groot deel van hun munitievoorraad hadden verschoten, maar niet genoeg troepen om effectief terrein te veroveren of al veroverd grondgebied te verdedigen.

Rond de zomer begon Oekraïne geavanceerde artillerie uit het Westen te gebruiken. Wapensystemen zoals howitzers en HIMARS-raketlanceerders brachten Russische munitieopslagplaatsen, commandoposten en infrastructuur ver achter het front binnen bereik.

Oekraïense troepen stootten door de zwak bemande Russische verdedigingslinies in de regio Kharkiv en boekten spectaculaire terreinwinst. De strategisch gelegen stad Kherson in Zuid-Oekraïne werd geleidelijk omsingeld en geïsoleerd, totdat het Russische opperbevel geen andere optie meer zag dan een terugtrekking naar de oostelijke oever van de rivier Dnipro.

Rusland kondigde een gedeeltelijke mobilisatie af om het gebrek aan mankracht op te lossen. Vooral in het Westen werd veel gelachen over het rommelige verloop. Honderdduizenden Russische mannen vluchtten naar buurlanden, zoals Georgië, en de rekruten die wel kwamen opdagen kregen vaak amper training en werden zonder fatsoenlijke uitrusting naar Oekraïne gestuurd. Toch wisten de Russen de frontlinie te stabiliseren dankzij de instroom. Verdere grote Oekraïense doorbraken, zoals die rond Kharkiv, bleven uit.

Na de Oekraïense herovering van Kherson werd Bakhmut in de oostelijke provincie Donetsk het zwaartepunt van de strijd. De Russen zetten alle zeilen bij om die stad te veroveren. De slag om Bakhmut doet denken aan de Eerste Wereldoorlog. Een kapotgeschoten en gekraterde woestenij vol loopgraven, die aan beide zijden duizenden levens eist, zonder dat het front veel verschuift.

Westerse analisten zijn verdeeld over het belang van Bakhmut, dat in betere tijden zo'n 70.000 inwoners telde. Sommigen noemen het een verkeersknooppunt, dat kan dienen als de 'poort naar het Donetsbekken' als de Russen volgend jaar een groot offensief willen lanceren. Anderen wijzen erop dat Bakhmut een relatief kleine stad van beperkt strategisch belang is. Zelfs als de Russen het weten te veroveren, wacht hen de grotere Kramatorsk en Sloviansk, in een landschap dat beter te verdedigen is. Het moeizame verloop van de slag om Bakhmut biedt weinig perspectief voor het kraken van die hardere noten.

Granaataccountancy

De Oekraïense regering waarschuwt dat de Russen een groot nieuw offensief in de planning hebben, dat in het ergste geval al in januari volgend jaar kan worden gelanceerd. Dat zou zelfs een nieuwe opmars naar Kyiv vanuit de Russische vazalstaat Belarus kunnen inhouden, zeggen de Oekraïners. De Amerikaanse denktank Institute for the Study of War (ISW) noemt dat een "mogelijkheid die serieus moet worden genomen", hoewel er nog geen concreet bewijs is voor actieve Russische voorbereidingen in Belarus.

Anderen, zoals Kremlin-watcher Michael Kofman van de eveneens Amerikaanse denktank CNA, denken niet dat Rusland daar de middelen voor heeft. Inmiddels ziet het zich geconfronteerd met een probleem dat precies het omgekeerde is van de eerdere moeilijkheden, stelt Koffman. De Russische mobilisatie heeft het gebrek aan manschappen dan wel gedeeltelijk opgelost, maar nu beginnen de granaten en raketten op te raken.

Rusland valt terug op voorraden verouderde en/of slecht opgeslagen artilleriemunitie, die een stuk minder effectief is. Ze proberen de eigen productie op te voeren en het een en ander te kopen van Iran en Noord-Korea. Maar het volume van Russisch artillerievuur aan het Oekraïense front neemt merkbaar af. Het is de vraag of Moskou genoeg munitie kan regelen om in de komende maanden een grootschalig nieuw offensief te lanceren.

Aan Oekraïense zijde is een gebrek aan artilleriemunitie ook een nijpend probleem, zeker op de middellange en lange termijn. Het land vuurt maandelijks naar schatting 90.000 tot 120.000 granaten en raketten af. Zowel de voorraden uit de Sovjettijd in Oekraïne en buurlanden uit het voormalige Oostblok, als die voor het modernere wapentuig uit het Westen beginnen op te raken. De westerse productiecapaciteit is niet omvangrijk genoeg om dat op korte termijn te kunnen veranderen.

Oorlog duurt voort

Intussen gooit Rusland het over een andere boeg. Het gebruikt de raketten die het nog heeft om de Oekraïense burgerbevolking te treffen met aanvallen op de energie-infrastructuur van het land. Het Kremlin hoopt dat een gebrek aan verwarming en stroom tijdens de ijskoude winter de Oekraïense wil tot verzet zullen breken.

Het zou goed kunnen dat de Russische president Vladimir Poetin en de zijnen zich daarbij verkijken op de vastberadenheid en veerkracht van de Oekraïners. Dat zou niet voor het eerst zijn.

Maar tegelijkertijd moeten de Oekraïense bondgenoten in het Westen waken voor de gedachte dat de verrassende Russische verliezen en Oekraïense militaire successen van het afgelopen jaar betekenen dat de strijd eigenlijk al is beslecht in het voordeel van Kyiv.

De grootste Europese oorlog sinds de Tweede Wereldoorlog duurt voort, ook in 2023. Ondanks innovatieve moderne raketwerpers, onbemande drones en psychologische oorlogsvoering via online memes, blijft die wat we al kenden uit de twintigste eeuw: een allesverslindende uitputtingsslag..