Russen die gevlucht zijn naar Nederland mogen weer uit worden gezet

Veel Russen zijn vanwege de oorlog in Oekraïne naar Nederland gevlucht. Zij waren bang in hun thuisland te worden gemobiliseerd, maar nu hebben ze geen vanzelfsprekend recht meer op verblijf in Nederland. Dat heeft staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel) woensdag bekendgemaakt. Hun asielvragen mogen door de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) worden behandeld en afgewezen.

Volgens het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV) hoeven deze Russen niet meer te vrezen om voor militaire operaties te worden opgeroepen. De "Russische minister van Defensie heeft aangekondigd dat de mobilisatie is afgerond en de militaire eenheden opgedragen om de mobilisatiewerkzaamheden stil te leggen per 31 oktober", schrijft het ministerie.

Op asielaanvragen van dienstplichtige Russen die dienst weigeren of van Russische dienstplichtige deserteurs, wordt het komende half jaar geen beslissing over hun asielaanvragen genomen. Zij mogen voorlopig in Nederland blijven. Dit zogeheten besluit- en vertrekuitstel voor Russische dienstplichtigen is woensdag met een half jaar verlengd.

Er is nog steeds te weinig betrouwbare informatie over de vraag in "hoeverre dienstplichtigen in Rusland (gedwongen) werden ingezet in de oorlog in Oekraïne', schrijft het ministerie. Daarom kan "nog niet zorgvuldig worden beslist op de asielaanvragen van Russische dienstplichtigen van 18 tot 27 jaar."

Het uitstel geldt niet voor deserterende Russische beroepsmilitairen. "De beschikbare informatie omtrent hun situatie is toereikend voor de IND om op verzoeken voor internationale bescherming van deze doelgroep te kunnen beslissen", zegt het ministerie van JenV.

