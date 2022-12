Aantal burgerdoden in Oekraïneoorlog volgens VN opgelopen tot 6.900

Sinds het begin van de oorlog in Oekraïne begin dit jaar zijn er bijna 6.900 burgers om het leven gekomen. Dat heeft de mensenrechtenorganisatie van de Verenigde Naties (OHCHR) becijferd.

Vooral in de provincies Donetsk en Luhansk is het aantal burgerslachtoffers groot, in vergelijking met andere delen van het land. In die regio's vielen in totaal bijna 10.000 slachtoffers: 4.052 doden en 5.643 gewonden. Momenteel wordt er zwaar gevochten in Donetsk en Luhansk.