Defensie-expert Ko Colijn voorziet Nederlanders al bijna vijftig jaar van duiding bij gewapende conflicten. Voor NU.nl volgt hij de strijd in Oekraïne en geeft hij antwoord op onze (en jullie) vragen. In deze laatste week van 2022 vat hij het oorlogsjaar samen in een aantal opvallende cijfers en afkortingen.

Van 10 maanden militaire operaties tot 100 lange-afstandsraketten type HIMARS en (volgens Oekraïne) 100.000 Russische doden. De oorlog die Poetin voert tegen Oekraïne - en die hij aan het verliezen is - telt opvallend veel ronde getallen. Toeval of niet: laten we die ronde decembergetallen eens kort langslopen. Als een winkelier die aan het eind van het jaar de inventaris opmaakt.

Sinds 10 oktober voert Rusland eigenlijk twee oorlogen tegelijk. De grondoorlog die het niet kan winnen nadat Oekraïne de zomer aan de herovering van bezette gebieden begon, en de luchtoorlog die de net benoemde generaal Surovikin ontketende door terreurbombardementen en raketbeschietingen tegen de zogenoemde civiele infrastructuur van Oekraïne (gas en elektra).

300 dagen oorlog, want wat Poetin in tien dagen dacht te kunnen klaren (de verovering van heel Oekraïne nota bene) lukt hem sinds 24 februari niet. Wel is er in tien maanden voor 100 miljard dollar (omgerekend zo'n 93 miljard euro) aan granaten, raketten en bommen op Oekraïense ziekenhuizen, flats en scholen sinds 24 februari gegooid. Puur ter intimidatie. Misschien is een Pyrrhus-overwinninkje bij het oostelijke Bakhmut volgens de laatste berichten wel denkbaar, maar zeer ten koste van verder succes in de grote oorlog tegen het buurland.

100.000 Russische doden is volgens Oekraiënse bron nu het Russische sneuvelgetal. Dat is waarschijnlijk overdreven om propagandistische redenen, maar 50.000 doden is heel plausibel. Daarbij nog eens 100.000 gewonden lijkt niet te ver gezocht en komt meer overeen met Westerse getallen. Ter herinnering: in tien jaar bezetting verloor het Russische leger in Afghanistan tussen 1979 en 1989 'maar' 15.000 man. Het maakt Poetin allemaal niks uit: uw zoon heeft ten minste iets voor het land gedaan en geen joint gerookt of bier gedronken, zei hij op een geënsceneerd praatje met de moeders van die Russische soldaten.

100 kilometer is de grens van de westerse ATACM's, de raketten die steeds terugkeerden op de Oekraïense verlanglijstjes. Tevergeefs. Westerse landen die aan Oekraïne te geven omdat zulke wapens wel trefzeker zijn maar té provocatief in Russische ogen. Een oorlog tussen Navo en Rusland zou het gevolg kunnen zijn. Het veelbezongen bezoek van Zelensky aan Biden doorbrak ook die 100-kilometer-grens niet. Maar de levering van een Patriot-eenheid kwam een beetje in de buurt omdat de radar van die defensieve raket (luchtafweer) wel 100 kilomeer 'haalt'. En over de levering van 'slimme bommen' wordt met dat bereik serieus nagedacht.

Lever ons 100 HIMARS-raketsystemen en we zullen de oorlog winnen, smeken de Oekraïners. Maar ze krijgen er voorlopig maar 20, al is dat misschien maar het topje van de ijsberg. Boeing lobbyt flink bij het Pentagon om de aangepaste JDAM te leveren. Dat is een slimme precisiebom die je uit een vliegtuig kunt gooien en een vrij goedkoop alternatief zou zijn. Moeten die vliegtuigen ook wel beschikbaar zijn. In amper tien maanden heeft Oekraïne trouwens zelf oude drones omgebouwd tot wapens die diep in Rusland (zelfs nucleair-strategische) bases kunnen aan vallen.

2:13 Afspelen knop Zijn de Amerikaanse HIMARS-raketten een gamechanger in Oekraïne?

Tel dus uit je winst. Nu we toch lijstjes aan het maken zijn: tot slot van dit jaaroverzicht de tien opvallendste afkortingen van het voorbije jaar.

1. GUR: afkorting van de Oekraïense inlichtingendienst, die vaak van tevoren waarschuwt voor op handen zijnde Russische aanvallen. Vlak voor Kerstmis waarschuwde de GUR voor een dreigende (herhalings-)aanval op Kiyv vanuit het aangrenzende Belarus.

2. MDCOA Most Dangerous Course of Action: inlichtingendiensten en denktank-experts gebruiken deze afkorting steeds vaker om hun somberste voorspelling, pardon duiding, een deftig randje te geven.

3. HIMARS High Mobility Advanced Rocket System: het raketsysteem dat ook wel de game changer werd genoemd omdat het Oekraïne de gelegenheid gaf om vrijwel onzichtbaar doelen achter het Russische front met grote precisie uit te schakelen. De ironie is dat het systeem door het Amerikaanse leger werd ontwikkeld omdat het geen rol speelde in de INF-discussie, totdat Trump dat verdrag opzegde. Een luchtmachtgeneraal noemde de HIMARS een volkomen overbodig wapen: de Air Force kon het wel opvangen.

4. GLOC en/of MLOS: Ground Lines of Communication en/of Main Line of Supply. Door deze verbindings- en aanvoerlijnen uit te schakelen maakte Oekraïne de Russische frontsoldaten tandeloos: ze leden honger en hadden na een week geen brandstof en wc-papier meer.

5. AT: anti-tank-raket: het wonderwapen van 80.000 dollar (75.000 euro) per stuk, de kill-ratio volgens sommigen wel 90 procent. Russische tanks zijn er niet tegen opgewassen. De zogeheten Javelin kreeg in Kiev al veel graffiti en in de toekomst wellicht ook een standbeeld.

6. ISW: Conservatieve denktank in Washington. Door vele deskundigen graag gebruikt bij hun duiding der gebeurtenissen. Rapporteert dagelijks.

7. Patriot: ook deze 'beroemde' luchtafweerraket die Oekraïne van de VS wil hebben (en er nu een krijgt). Dit blijkt een afkorting te zijn van Phased Array Tracking Radar for Intercept on Target.

8. SAM surface to air (raketsysteem): verzamelnaam voor elke luchtafweersysteem. SAM staat nu vaak voor Russisch luchtafweergeschut, bij ex.sovjetstaten ook nog wel vaak in dienst.

9. RS-28: de SARMAT intercontinentale atoomraket. Afgelopen woensdag zei Poetin dat die klaarstond. Rusland testte deze 'Satan-2'-raket (naar eigen zeggen 'uniek' en 'niet of nauwelijks te onderscheppen') twee keer dit jaar. Op 21 april en 18 november. Overigens is dat 'volgens de regels' door Rusland bij de VS gemeld, die daaruit alleen maar schouderophalend afleiden dat de Russen niet uit zijn op een nucleaire confrontatie met de VS. Overigens heeft het Russische ministerie ook een loflied op de RS-28 Sarmat gesponsord.

10. SVO: special military operation. "On conducting a special military operation" (in het Russisch: О проведении специальной военной операции, of in het Latijnse alfabet: O provedenii spetsial'noy voyennoy operatsii). Wie in Rusland de term 'oorlog' gebruikt (overigens deed Poetin dat onlangs), gaat tien jaar achter de tralies. Volgens (heimelijke) peilingen is de Russische steun voorde oorlog gehalveerd naar 27%.